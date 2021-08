Seelsorge «Kirche darf neu werden»: Das Projekt «Kirche 2.0» der katholischen Uzwil und Umgebung nimmt wieder Fahrt auf Die katholische Kirche Uzwil und Umgebung will Kirche von der Basis her neu gestalten.

Die Kirche lebt von den Menschen, die sich beteiligen und ihre Ideen einbringen. Bild: Cecilia Hess

Im Herbst 2019 startete die katholische Uzwil und Umgebung mit dem Projekt «Kirche 2.0». Eine Kerngruppe ist seither mit dem KMU-Berater Guido Kriech unterwegs. Coronabedingt verzögerte sich die Arbeit mit Interessierten aus der ganzen Seelsorgeeinheit. Am Samstag fand eine Aktualisierung für die Mitarbeitenden und die Vertreterinnen und Vertreter der Räte statt. Zu Gast war Damian Kaeser-Casutt vom Pastoralamt, Leiter der Abteilung Pastorale Entwicklung und Beratung. Er stellte den Prozess Neuland im Bistum St.Gallen vor, der seit geraumer Zeit auf dem Weg der Veränderung ist, den die katholische Kirche Uzwil einschlagen will: von unten nach oben; zusammen mit Freiwilligen und Engagierten.

Jetzige Kirche ist Auslaufmodell

Seit ihrem Start hat die Projektgruppe erkannt, dass Kirche nur leben kann, wenn Menschen, die die Kirche bilden, mitdenken und mitgestalten. «Lernen ist zentral», sagte etwa Damian Kaeser-Casutt, der die Kirche in der jetzigen Form als «Auslaufmodell» bezeichnete. Die Kirche verliere in der Gesellschaft an Bedeutung und deshalb sei der Beitrag aller Menschen wichtig. «Die Angestellten stehen in besonderem Dienst am Menschen. Sie müssen Freiwillige ermutigen und befähigen. Friedlich und höflich reicht nicht, sonst wird es friedhöflich», meinte der Leiter Pastorale Entwicklung und Beratung.

«Kirche muss sich auch zu gesellschaftlichen Themen äussern und sich einbringen.»

Bewährtes soll behalten und neue Ziele sollen gesetzt werden, Freiwillige Verantwortung übernehmen, vielfältige Formen gefördert und Zuständigkeiten geklärt und entwickelt werden. «Kirche darf neu werden», ermutigte der Gast. Und genau das hat das Projekt «Kirche 2.0» als Ziel.

An Bedürfnissen der Menschen orientieren

Mitglieder der Projektgruppen erklärten, was bisher geschehen ist. Noch ist alles Theorie, festgehalten in Übersichten und Grafiken. Um es lebensnaher zu machen, beantworteten die Teilnehmenden die Frage, was ihnen fehlen würde, wenn es die Kirche nicht gäbe. Es kamen erstaunlich viele Werte und sinnliche und gemeinschaftliche Erfahrungen zusammen. Ob die Kirche den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird, soll in Erfahrung gebracht werden. Mit Befragungen. Hingehen, um Mitwirkung bitten und zuhören waren Stichworte. In sieben Denkfabriken sollen Ideen gesammelt und daraus Umsetzbares herausgefiltert werden. Eine Schlussfolgerung war:

«Wir müssen die Menschen dort abholen, wo ihre Bedürfnisse sind.»

Die Denkfabriken sind nach Interessensgruppierungen definiert worden: von Kindern und Familien bis zu den Senioren. Betroffene sollen zu Beteiligten werden. Leitfragen sind die Spiritualität, Angebote und die Kommunikation und Vernetzung. In einer weiteren Arbeit notierten die Teilnehmenden, was sie brauchen, um sich am Projekt zu beteiligen; was sie motiviert, was sie daran hindert und was sie dafür mitbringen. Die Aussagen werden vom Kernteam ausgewertet. Ab Mai 2022 sollen erste konkrete Angebote umgesetzt werden.