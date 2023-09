SCHWEIZER CUP Wieder scheitert der FC Wil im Penaltykrimi: Das wird immer mehr zur Normalität Nahe dran und doch raus. Einmal mehr sind die Wiler am Freitag in einem Elfmeterschiessen hängen geblieben. Der letzte Sieg in der Kurzentscheidung geht auf das Jahre 2011 zurück. Auch in der Verlängerung sieht die Statistik nicht viel besser aus.

Auch Kastrijot Ndau scheiterte gegen Stade Lausanne-Ouchy vom Penaltypunkt aus. Bild: Benjamin Manser

Etwas wehmütig schwelgt man dieser Tage in der Vergangenheit. Es sind Erinnerungen an die 1990er-Jahre, als der FC Wil ein Cupschreck war. Als der FC Zürich aus der Nationalliga A wiederholt aus dem Bewerb gekegelt wurde. Auch im Penaltyschiessen. Doch von diesem Mythos des Cupschrecks ist nicht mehr viel übrig. Das liegt auch daran, dass im vergangenen Jahrzehnt nie mehr ein Sieg resultierte, wenn eine Partie ins Penaltyschiessen ging.

So auch am Freitagabend, als sich die Äbtestädter gegen Super-League-Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy dank des 1:1-Ausgleichstreffers von Aaron Appiah mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit in die Verlängerung und das Penaltyschiessen retteten. Doch dort versagten ausgerechnet den Routiniers die Nerven. Kastrijot Ndau und Mergim Brahimi scheiterten, wobei Brahimi nochmals antreten durfte, da sich Ouchy-Goalie Dany Da Silva zu früh bewegt hatte. Im zweiten Anlauf verwertete Brahimi. Philipp Muntwiler, der aus sportlichen Gründen nicht in der Stammformation gestanden war, setzte schliesslich den entscheidenden Versuch an die Latte. Das Ausscheiden war damit Tatsache.

Auch gegen Aarau und Thun hatte es nicht geklappt

Es war das dritte Penaltyschiessen in Folge, welches die Wiler verloren. Auch im Jahr 2020 hatte es nicht geklappt, als die Äbtestädter mit dem heutigen Aarau-Trainer Alex Frei an der Seitenlinie in Aarau im Elferkrimi verloren – nach einem 0:0 über 120 Minuten. Zwei Jahre zuvor hatte man zuhause gegen Thun, das damals noch in der Super League spielte, vom Punkt aus den Kürzeren gezogen. Kein einziger Penalty der Berner Oberländer wurde abwehrt.

Um den letzten Wiler Sieg in einem Elfmeterschiessen zu finden, muss in der Statistik man schon weit zurückblättern. Im Herbst 2011 war es, als man sich beim FC Locarno, damals ein Challenge-League-Klub, mit 4:3 durchsetzte. Als Lohn gab es einen Achtelfinal gegen den FC Basel. Dort kam es zur Verlängerung, wo ein gewisser Alex Frei drei Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer für die in Unterzahl spielenden Basler erzielte.

Seit 2012 keinen Grossen mehr besiegt

Nicht viel besser schaut die Statistik der Wiler in Verlängerungen aus. In vier Verlängerungen seit 2013 mit Äbtestädter Beteiligung, in welcher Entscheidungen fielen, gab es drei Niederlagen: 2013 gegen den FC Zürich (Super League), 2015 gegen Schaffhausen (Challenge League) und 2022 gegen Sion (Super League). Einziger Sieg war 2014 gegen das unterklassige Henau, als Marko Muslin mit einem Tor in der 101. Minute den Bergholz-Klub rettete.

Nun also wieder ein Wiler Wundenlecken. Einmal mehr bleibt im Cup die Erkenntnis, nahe dran gewesen zu sein, aber eben nicht gewonnen zu haben. Das ist im vergangenen Jahrzehnt wiederholt vorgekommen. Einen Sieg gegen einen Vertreter der höchsten Spielklasse gibt es seit der Wiedereröffnung des umgebauten Stadion Bergholz im Sommer 2013 weiterhin nicht. Der letzte Erfolg gegen einen Super-League-Klub datiert von Dezember 2012, als man die Young Boys mit 4:3 besiegte, nachdem eine 3:0-Vorsprung verspielt worden war. Lange ist’s her.