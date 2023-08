KOMMENTAR Bei den nächsten Wahlen ist kein Sturm in Sicht: Warum Kontinuität der Stadt Wil guttut Womöglich bleibt bei den Wiler Gesamterneuerungswahlen in gut einem Jahr beim Stadtrat alles beim Alten. Es wäre eine gute Entwicklung. Denn ein neuerliches Polit-Erdbeben würde der Stadt mehr schaden als nutzen. Simon Dudle Drucken Teilen

Gut möglich, dass der Wiler Stadtrat in dieser Zusammensetzung noch länger Bestand haben wird: Andreas Breitenmoser, Dario Sulzer, Hans Mäder (Stadtpräsident), Ursula Egli und Shigme Shitsetsang (von links). Bild: Donato Caspari

Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen blieb in Wil kein Stein auf dem anderen. Nur gerade Dario Sulzer hielt sich als Stadtrat im Amt. Wil wollte eine Veränderung, Wil bekam eine Veränderung. Und was ist seither geschehen? Es wurde ruhig. Fast schon unheimlich ruhig. Nicht einmal die Causa E-City-App rund um Stadtpräsident Hans Mäder vermochte so richtig Wellen zu schlagen.

Das dürfte auch daran liegen, dass sich der Stadtrat auf verschiedenen Ebenen mehr um Volksnähe bemüht als auch schon. Die Exekutivmitglieder mischen sich mehr unters Volk, gehen an die Hofchilbi, zum Fussball. Vor allem aber hat die Bevölkerung mehr Mitspracherecht als früher.

Ein neuerliches Polit-Erdbeben bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen würde mehr schaden als nutzen. Die nun vorherrschende Ruhe ist eine gut Basis, um zielorientiert arbeiten zu können. Viele grosse Projekte wie der Bahnhofumbau oder die Schulstrategie sind voranzutreiben. Da wäre es ein schlechtes Zeichen, wieder alles auf den Kopf zu stellen.