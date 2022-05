Mehr als 500 Helfer, 3300 Sitzplätze, 8000 Flaschen Bier: Imposante Zahlen zum Kantonalen Schwingfest am Sonntag in Wil

Nach einer zweijährigen Vorbereitungsphase ist es nun so weit: Am Sonntag geht in Wil auf der Sportanlage Sonnenhof das Kantonalschwingfest über die Bühne. Bis zu 6000 Zuschauer werden erwartet. Was Sie zu dieser Grossveranstaltung wissen müssen.