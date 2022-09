schwingen Mit Tambouren und Laudatio des Stadtpräsidenten: So wurden die «Bösen» des Schwingclubs Wil in der Altstadt empfangen Patrick Kurmann und die beiden Neukranzer Marcel Räbsamen und Damian Ott wurden am Sonntagabend in der Wiler Altstadt empfangen. Auch der ehemalige Spitzenschwinger Daniel Bösch machte seine Aufwartung.

Feierlicher Empfang für die drei «Wiler» Teilnehmer des Eidgenössischen in Pratteln. Von links: Marcel Räbsamen, Patrick Kurmann und Damian Ott. Bild: Christoph Heer

Sie heissen Marcel Räbsamen, Damian Ott, Patrick Kurmann und kommen aus Müselbach, Dreien und Gähwil. Und doch haben die drei Schwinger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auch Wil vertreten, als Mitglieder des Schwinclubs Wil.

So strömten am Sonntagabend mehrere hundert Personen in die Altstadt, um den dreien gebührend die Ehre zu erweisen. Die Stadtharmonie Wil, die Stadttambouren, Stadtpräsident Hans Mäder, Wils Stadtoriginal Ruedi Schär und Schwingclub-Wil-Präsident Walter Kuratli spielten und sprachen zu den drei ESAF-Teilnehmern.

Besuch vom ehemaligen Spitzenschwinger Bösch

«Das macht uns enorm stolz, dass heute Abend derart viele Besucher und Freunde hier sind», sagte Damian Ott und erntete dafür tosenden Applaus. An der ausgefahrenen Feuerwehrleiter prangt ein Banner mit der Aufschrift «Wir gratulieren». Unzählige Hände wollten geschüttelt werden – auch das ein Zeichen dafür, wie beliebt die Schwinger sind.

Sie haben Grund zu feiern: Walter Kuratli, Präsident des Schwingclubs Wil, Damian Ott, Marcel Räbsamen, Patrick Kurmann und Daniel Bösch, Technischer Leiter des Schwingclubs Wil (von links). Bild: Christoph Heer

Auch der ehemalige Spitzenschwinger Daniel Bösch, heute Technischer Leiter beim Schwingclub Wil, besuchte den Empfang. Beim Apéro wurden die drei «Bösen» richtiggehend belagert. Sie schienen es zu geniessen.