Schwingclub Wil feiert 2021 seinen

100. Geburtstag und organisiert das Kantonale Am Sonntag erhielt der Schwingclub Wil den Zuschlag für die Austragung des St. Galler Kantonalen im Jahr 2021. Beat Lanzendorfer

Eine Delegation des OK von links: Werner Kuratli, Martin Senn, Judith Fuchs und Daniel Bösch. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die OK-Delegation freut sich, dass Wil an der kantonalen Delegiertenversammlung der Schwinger am Sonntag in Tübach den Zuschlag für die Austragung des St.Galler Kantonalen im Jahr 2021 erhielt. Organisieren wird das Fest der Schwingclub Wil zusammen mit dem STV Wil.