Schweizer Cup Der FC Wil Frauen fertigt Yverdon ab: Die Wilerinnen schicken den Superligisten mit einer 6:0-Packung nach Hause und stehen im Cup-Achtelfinal Das war mal ein fussballerischer Leckerbissen. Der FC Wil Frauen haut Superligist Yverdon-Sport aus dem Cup - und das komplett verdient mit 6:0. Das Resultat hätte gut und gerne noch höher ausfallen können. «Das Team zeigte heute, zu was es fähig ist», sagte Trainer Florian Holenstein.

Sinnbildlich für das Spiel: Für Eliane Nzeza Simoes ist gegen Wils Eliane Graf (in Weiss) kein Durchkommen. Bild: Michel Canonica

«Wir haben unter der Woche noch Elfmeterschiessen geübt», sagte die Torhüterin des FC Wil Frauen Marina Sprecher vor dem Cupspiel gegen Yverdon aus der Women's Super League. Gebraucht hat sie das Training nicht, denn die Partie war weit davon entfernt ins Penaltyschiessen zu gehen. Allgemein hatte Sprecher einen ruhigen Arbeitstag. Beim klaren 6:0-Sieg der Wilerinnen blieb Yverdon über 90 Minuten harmlos und verbuchte das ganze Spiel hindurch kaum eine nennenswerte Torchance.

«Ein so einseitiges Spiel habe ich nicht erwartet», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein kurz nach dem Abpfiff: «Ich wusste, dass wir eine Chance haben, aber mit so einem Spiel habe ich nicht gerechnet. Das Team hat heute unglaublich gekämpft und von Anfang an gezeigt, dass man hier weiterkommen will. Ich kann meiner Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen».

Die schlechte Situation der Gegnerinnen ausgenutzt

Ein Weiterkommen des FC Wil war bereits vor der Partie nicht undenkbar, denn die Wilerinnen sind gut in die Saison gestartet und stehen als Aufsteiger in der NLB auf dem vierten Platz. Anders sieht die Situation bei Yverdon aus. Nach sechs Spielen stehen die Westschweizerinnen auf dem zweitletzten Tabellenrang - mit null Punkten und null Toren. Holenstein wusste, dass Wil eine Chance hat:

«Wir wussten, dass Yverdon keinen guten Saisonstart hatte und wollten diese Unsicherheit ausnutzen, um eine Runde weiterzukommen.»

Als wäre die Tabellensituation in der höchsten Spielklasse nicht schon schlimm genug, ist Yverdon nun also auch sang und klanglos aus dem Cup ausgeschieden. Das Unheil aus Sicht der Gäste nahm in der neunten Minute seinen Lauf - durch ein Eigentor der Torhüterin Gilliane Roch, die einen Rückpass ihrer Verteidigerin nicht kontrollieren konnte.

Bereits drei Minuten später erhöhte Lina Widmer mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:0. Und noch vor der Pause fiel das dritte Tor für die Wilerinnen. In der 27. Minute umkurvte Fabiene Lämmler die Torhüterin und schob zum 3:0 ein. Damit war die Gegenwehr des Superligisten endgültig gebrochen.

Fabienne Lämmler bejubelt ihren Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Bild: Michel Canonica

Wil lässt Yverdon keine Chance

Und auch nach der Pause ging das Spiel nur in eine Richtung. Die Äbtestädterinnen dominierten nach Belieben und wussten diese Überlegenheit auch auszunutzen. Dass Aussenverteidigerin Barbara Bösch in der 52. Minute im Strafraum der Gegnerin ungestört zum 4:0 einköpfen konnte, zeigte, dass Yverdon das Verteidigen eingestellt hatte. Nach einem schönen Vorstoss über rechts und einem Querpass in die Mitte lag der Ball plötzlich frei vor Wils Alana O'Neill, welche die rund 200 Heimfans in der 72. Spielminute zum fünften Mal jubeln liess.

Das schönste Tor des Abends erzielte dann Gaja die Gaetano fünf Minuten vor Schluss. In perfekter Kastrijot-Ndau-Manier schlenzte sie den Ball per direktem Freistoss in den linken oberen Winkel. 6:0 für den FC Wil Frauen - und das gegen einen Superligisten. Damit schaffte Wil in zweierlei Hinsicht Historisches. Auf der einen Seite zieht man zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Cup-Achtelfinal ein und zum anderen ist es der erste Heimsieg des FC Wil gegen einen Superligisten seit dem Stadionumbau im Jahr 2013 - das Challenge-League-Team der Männer inbegriffen. Wil-Trainer Florian Holenstein versuchte nach dem Spiel diesen Sieg einzuordnen:

«Wir haben heute gezeigt, wie gut wir Fussballspielen können. Wir müssen nun versuchen diese Leistung konstant auch in der Meisterschaft zu bringen.»

Auch in der Meisterschaft diese Leistung zeigen

Für ihn ist das ein wichtiger Punkt: «Für mich ist essenziell, dass wir am kommenden Samstag gegen Super-League-Absteiger Lugano genau wieder diese Laufbereitschaft und diesen Kampf an den Tag legen können. Auch wenn wir ein Superligist aus dem Cup geworfen haben, müssen wir am Boden bleiben und nach vorne schauen.» Aber auch Holenstein gibt sich nach dem Kantersieg emotional: «Das war eines der besten Spiele, die ich als Trainer von diesem Team je miterlebt habe. Hoffen wir, dass ich das in dieser Saison noch oft sagen kann.»