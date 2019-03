Schweiz-serbischer Austausch: Marko Slankamenac verbrachte sechs Wochen in der Obhut des Oberuzwilers Faustball-Trainers Edi Hagen. In der Schweiz bereitete sich Marko Slankamenac auf sein Amt als Trainer der serbischen Nationalmannschaft vor. Der Oberuzwiler Edi Hagen, Noch-Trainer der Nationalmannschaft, wird sein Amt im August niederlegen. Annina Quast

Der neue Trainer der serbischen Faustball-Nationalmannschaft Marko Slankamenac (vorne) mit der Faustballgruppe Schwarzenbach. (Bild: PD)

Auf den ersten Blick sieht Faustball aus wie Volleyball, aber die Unterschiede sind schnell erkennbar: Das Spielfeld wird mittig durch eine Leine getrennt und der Ball darf – anders als beim Volleyball – nur von einer einzelnen Hand berührt werden. Ziel des Spiels ist es, den Ball mit der Faust so über die Leine zu schlagen, dass der Rückschlag für die gegnerische Mannschaft möglichst schwierig wird.



Faustball gilt als eine der ältesten Sportart der Welt, die vor allem in Europa, in Südamerika und in Namibia, aber auch in Nordamerika und neuerdings sogar in Indien und Japan betrieben wird, wie auf swissfaustball.ch erklärt wird.



Wichtige Kontakte in der Faustballwelt knüpfen



Edi Hagen, abtretender Trainer der serbischen Faustball-Nationalmannschaft. (Bild: Reto Martin)

Auch in Südosteuropa hat die Sportart ihren Platz gefunden: Der Serbe Marko Slankamenac verbrachte sechs Wochen in der Schweiz, um sich auf sein zukünftiges Amt, nämlich Trainer der serbischen Nationalmannschaft, vorzubereiten. Der bisherige Schweizer Trainer der serbischen Nationalmannschaft, Edi Hagen aus Oberuzwil, wird seine Tätigkeit nach der Faustball-WM, im August niederlegen. Er ist durch seine serbische Ehefrau Slavica Hagen schon lange im serbischen Faustball involviert und beherbergte und begleitete Slankamenac während seines Aufenthalts.



Um diesen Trainerwechsel möglichst reibungslos und mit hoher Qualität vonstattengehen zu lassen, war Slani, wie Slankamenac genannt wird, zu Besuch bei Vereinstrainings in Elgg und Schwarzenbach. Denn was in der Schweiz immerhin ein Nischensport ist, ist in Serbien noch sehr unbekannt. «Marko Slankamenac ist die treibende Kraft in der serbischen Nationalmannschaft. Als zukünftiger Trainer konnte er viel von den Schweizer Trainingsabläufen und einzelnen Trainingseinheiten mitnehmen», sagt Hagen.

Darüber hinaus konnte Slani wichtige Kontakte in der Faustballwelt knüpfen – so lernte er neben vielen anderen auch den Schweizer Nationaltrainer kennen. «Wir sind überall auf ein grosses Entgegenkommen gestossen.» Lediglich die unterschiedliche Sprache sei ab und an eine Herausforderung gewesen, aber in solchen Fällen konnte stets Hagens Ehefrau Slavica übersetzen.

Der Austausch soll weitergehen

Der Oberuzwiler gibt sein Amt aus Zeitgründen ab – auf dem Faustballspielfeld wird er aber weiterhin anzutreffen sein, denn neben dem Trainieren der Elgg-Frauen bleibt er auch in Serbien Trainer der Frauennationalmannschaft. Die Familie wird also noch weitere verlängerte Wochenenden und Ferien zu Trainingszwecken in Serbien verbringen, denn auch die Tochter Cassandra spielt in der serbischen Frauennationalmannschaft mit.



Auch der schweizerisch-serbische Austausch soll stetig weitergehen: Bereits diesen Frühling wird ein weiterer Spieler der serbischen Nationalmannschaft die Schweiz besuchen und von Edi Hagen begleitet werden. Zudem soll die serbische Mannschaft in einem Jahr an einer Turnierreihe in der Ostschweiz teilnehmen.



Weltmeisterschaft in Winterthur



Edi Hagen hofft nicht nur, dass durch diesen Austausch der Faustball-Sport weiter ausgebaut und bekannter wird – er setzt auch auf die WM, die diesen August in Winterthur stattfinden wird. 18 Nationen spielen dabei im Fussballstadion Schützenwiese um den Weltmeistertitel. Dass die anstehende Weltmeisterschaft das Interesse beim potenziellen Nachwuchs bereits weckt, sieht man an der Rekordzahl der teilnehmenden Klassen der Schweizer Faustball-Schülermeisterschaften: Nicht weniger als 56 Klassen haben sich angemeldet, um sich am Mittwoch, 13. März, auf dem Spielfeld gegenüberzustehen.



An der WM sieht Edi Hagen die serbische Nationalmannschaft auf dem 12. Platz – während er schätzt, dass die Schweiz unter die vordersten fünf kommt. «Es geht gar nicht um Schweiz oder Serbien, sondern um Faustball ganz allgemein, dass dieser Sport unter die Leute kommt und möglichst vielen Menschen Freude bereitet.»