Schwarzer Humor auf tagheller Bühne: Unkonventionelles Theater in Wiler Tonhalle Im Dunkeln ist gut Munkeln? Von wegen. Der Slapstick-Einakter «Komödie im Dunkeln» von Peter Shaffer in der Wiler Tonhalle bewies eindrucksvoll, dass dem nicht so ist. Sehr zur Freude des amüsierten Publikums. Christof Lampart

Während das Publikum alles sah, schienen die Protagonisten gar nichts zu sehen.

Bild: Christof Lampart

«Komödie im Dunkeln» baut darauf auf, dass eine schwierige Ausgangslage immer vertrackter wird, je länger das Geschehen auf der Bühne dauert. Wer hintergründige Wortspiele erwartete, wird enttäuscht nach Hause gegangen sein. Was zählte, war einzig und allein die körperbezogene, wortlose und visuelle Form der Komik. Und die war echt zum Brüllen.

Der Stromausfall lässt alles erhellen

Schon zu Beginn wird klar, dass bei diesem Theaterstück etwas anders ist als bei vielen anderen Werken. Denn als sich der imaginäre Vorhang zur ersten Szene hebt, unterhalten sich der aufstrebende Kunstmaler Brindsley Miller (Joachim Aeschlimann) und seine Verlobte Carol (Julka Duda) in einem dunklen Wohnzimmer so, als würden sie sehen, was sie sagen. Doch während er sie beispielsweise für ihr grünes Kleid lobt, sieht der Zuschauer nur schemenhaft dunkle Gestalten und Möbel auf der Bühne. So weit, so irritierend.

Doch dann fällt im Stück der Strom aus und die Bühne taucht, nein, nicht ins Dunkle, sondern plötzlich in taghelles Licht. Jedoch ist von der vorherigen Selbstsicherheit der Protagonisten nicht viel übrig geblieben. Nun krabbeln sie auf einmal über den Boden, stolpern über Möbel und verfehlen offene Türen. Kurzum: der Slapstick-Abend des Theaters des Kanton Zürich unter Regie von Rüdiger Burbach nimmt leicht und schnell Tempo auf und – das ist die grosse Leistung – hält dieses bis zum Ende mühelos durch.

Nachbarn und Verflossene werden konfrontiert

Der zu Jähzorn neigende Nachbar (Michael von Burg), dessen kostbare Möbel man für einen wichtigen Abend ohne zu fragen ausgeborgt hat, um damit den strengen Vater (Andreas Storm) der Verlobten und einen schwerreichen Kunstsammler (Victor Khan Kobana) an diesem einen Abend zu beeindrucken, kommt frühzeitig aus dem Wochenende zurück, was Brindsley, den vorher schon Schuldgefühle wegen der Möbelausleihe plagten, regelrecht in Panik versetzt.

Da alle im Stockdunkeln sitzen, ist es natürlich für Brindsley ein unmögliches Unterfangen, alle Möbel so in die Nachbarswohnung zurückzubringen, dass niemand etwas davon merkt. Weitere ungebetene Gäste wie die sich im Dunkeln ängstigende Nachbarin (Katharina von Bock), ein Elektriker (Stefan Lahr) und Brindsleys Verflossene (Miriam Wagner) traten ebenso ungeplant wie unwillkommen im Dunkeln auf und sorgten durch ihre Unbedarftheit dafür, dass die Welt aller zunehmend aus dem Lot geriet. Und zauberten dabei auch dem Publikum ein Lächeln aufs Gesicht, das, hätte man es in Strom umwandeln können, wohl mühelos ausgereicht hätte, um bei einem Stromausfall halb Wil mit genügend Helligkeit zu versorgen.