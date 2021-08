Schwarzenbach Tennisbälle, Bänkli und Gesang: So feierten die Kinder ihr neues Schulhaus Am Freitag wurden die neuen Primarschulräume in Schwarzenbach eingeweiht. Ein überdimensionaler Schlüssel wurde in der ganzen Sporthalle herumgereicht. Die Einweihung steht am Ende eines schwierigen Wegs.

Nach 14 Jahren wurde die Idee eines neuen Schulhauses in Schwarzenbach realisiert. Gemeindepräsident Stefan Frei und Schulratspräsident Peter Haag halten den symbolischen Schlüssel. Bild: Sara Stojcic

Auf dem nigelnagelneuen Boden der Sporthalle in Schwarzenbach, welche auch als Mehrzweckhalle genutzt werden kann, sassen am Freitagvormittag 220 Kinder und schauten gespannt auf die Bühne. Auch die Blicke der Lehrpersonen und geladenen Gäste richteten sich auf den Jonschwiler Gemeindepräsidenten Stefan Frei als er sagte:

«Ich bin mir sicher, dass dieses Gebäude die Gemeinde prägen wird.»

Frei erklärte, wie die Schlüsselübergabe ablaufen wird: «Der Schlüssel muss zuerst bei allen Kindern die Runde gemacht haben, bevor er übergeben wird», sagt Frei und zeigt auf den überdimensionalen Schlüssel, den zuvor Architekt Florian Schällibaum dem Publikum präsentierte. «Dieser Parcours soll den langen Weg dieses Gebäudes symbolisieren.»

Rätselraten und Action-Parcours für die Kinder

Die Schlüsselübergabe erfolgte über verschiedene Stationen mit Quizfragen und Bewegungsaufgaben, welche die jeweiligen Klassen meistern mussten. Tennisbälle, Bänke, dicke und dünne Matten und Trolleys kamen unter anderem zum Einsatz. Sogar mit einem Kletterseil wurde der Riesenschlüssel von den Kindern nach oben in die Galerie gezogen.

Hoch hinaus! Eine Aufgabe besteht darin, über das Bänkli zu rennen und auf die dicke Matte zu springen. Bild: Sara Stojcic

Als Überraschungsfrage galt es für die drei auserwählten Kinder aus drei Antwortmöglichkeiten herauszufinden, wann Regierungsrat Stefan Kölliker, welcher aus dem Publikum hervortrat, Geburtstag hat. Kölliker half den ratenden Kindern, in dem er die Antwort einem Mädchen zuflüsterte. Stefan Frei sagte darauf: «Das darf man in der Schule aber nicht machen, gell!», und brachte damit die Kinder zum Lachen. Auch Martin Bühlers Geburtstag sollte von den Kindern erraten werden. Bei der Auflösung wurde die Überraschung enthüllt: Kölliker und Bühler wurden am exakt selben Tag geboren: 9. September 1970.

Der Schlüssel muss die ganze Schlange durchlaufen - einmal untenrum, dann oben über dem Kopf. Bild: Sara Stojcic

Schwarzenbacher Lied für die Einweihung komponiert

Eine weitere Überraschung wartete auf die Anwesenden. Wie der Gemeindepräsident erklärte, sei das Jonschwiler Käferlied vor 75 Jahren uraufgeführt worden. Frei sagte weiter, dass es für diese Schulhauseinweihung ein Schwarzenbacher Lied geben solle, welches hoffentlich genauso bekannt wird.

«Ihr könnt euren Kindern und Enkelkindern sagen, dass ihr an der Uraufführung des Schwarzenbacher Liedes dabei wart.»

Die Kinder- und Erwachsenenstimmen hallten durch die ganze Sporthalle als alle sangen «Schwarzebach, das isch d`Hauptsach, guete Dorfgeischt und zämesii».

Auf einer Station des Parcours muss der Riesenschlüssel mit Stäben transportiert werden. Bild: Sara Stojcic

Schlaflose Nächte wegen Abstimmung und Brand

Der Weg sei lange und schwierig gewesen, so Frei. Schon vor 14 Jahren sei die Idee für einen Neubau aufgekommen, welche 2018 endlich in Richtung Realisation ging. Der Gemeindepräsident antwortete auf die Frage einer Schülerin, wie viele schlaflose Nächte ihm die Planung und der Bau gemacht habe, so: «An zwei Abenden konnte ich wirklich kein Auge zudrücken. Die erste Nacht war im Jahr 2011, als es eine turbulente Gemeindeversammlung gab, bei der die Idee des Neubaus Schiffbruch erlitten hatte.» Laut Frei sei die zweite Nacht, in der er nicht gut schlafen konnte, jene vor dem 10. Juni 2018 gewesen. An diesem Tag stimmte die Jonschwiler Bevölkerung über den Bankkredit von 19,34 Millionen für den Bau der Schulanlage Schwarzenbach ab – mit 66 Prozent Ja-Stimmen.

«Und dann kam letztes Jahr der Anruf von der Feuerwehr.»

«Im Technikraum hätten sich ölige Lumpen selbst entzündet», so Frei. Durch die Reinigung der verrussten Räume musste die Einweihung des Aussenbereiches verschoben werden. «Im Frühling 2022 wird es ein Fest geben und das Umfeld mit dem Bewegungs- und Begegnungspark wird eingeweiht. Es ist schade, dass nicht alles gleichzeitig gefeiert werden kann.»