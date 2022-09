Schutzverordnung 600 Rückmeldungen zum Natur- und Kulturgüterschutz: Stadt Wil hat viel Zeit in die Bereinigung investiert Der Stadtrat hat die Schutzverordnung und das Schutzinventar für den Natur- und Kulturgüterschutz erlassen. Ein Jahr hat es gedauert, die Eingaben der öffentlichen Mitwirkung zu bereinigen. Vor allem für den Weiler Trungen wurden einige Anträge gestellt.

Besonders schützenswert: die Wiler Altstadt. Bild: Larissa Flammer

Schützenswerte Objekte tragen zur Identität einer Stadt bei. «Am zentralsten ist das bei uns die Altstadt», sagt Wils Stadtpräsident Hans Mäder bei einer Pressekonferenz. Es geht um den Natur- und Kulturgüterschutz, den die Stadt überarbeitet hat. So trocken es auch klingt, Stadtplanerin Beatrice Aebi sagt: «Baukultur hat mit Identität und Heimat zu tun.» Dies gelte es zu schützen.

Die öffentliche Mitwirkung zum Natur- und Kulturgüterschutz war bereits vor über einem Jahr. Doch es brauchte Zeit, die 600 Rückmeldungen von 250 Mitwirkenden zu 430 erfassten Objekten zu bearbeiten und zu beantworten. Nun sind die Schutzverordnung und das Schutzinventar bereinigt und erlassen.

Schutzmodell mit Verordnung und Inventar

Wiler Stadtpräsident Hans Mäder Bild: Ralph Ribi

Doch von vorne: Der Natur- und Kulturgüterschutz umfasst historische Gebäude, Landschaften, Verkehrswege, Gärten, Bäume und Hecken. Die Schutzverordnung der Stadt Wil ist über 30 Jahre alt und musste deshalb, und auch weil es eine gesetzliche Aufgabe ist, überarbeitet werden. Zudem betrifft der Natur- und Kulturgüterschutz einen Teil der Ortsplanungsrevision, wie Mäder erklärt. Es galt nun, die öffentlichen und privaten Interessen abzuwägen.

Das Schutzmodell der Stadt Wil besteht aus der Schutzverordnung und dem Schutzinventar. Die Schutzverordnung ist ein Reglement, das grundeigentümerverbindlich ist. 190 bisherige Bau- und Naturdenkmäler sind dort drin. Zudem wurden 130 neue Kultur- und Naturdenkmäler aufgenommen, wobei etwa 30 gar keiner Schutzkategorie zugeordnet waren und 90 Objekte Bäume oder Hecken sind. «In den letzten 30 Jahren sind eigentlich nur zehn Objekte wirklich neu hinzugekommen», erklärt Mäder.

Der zweite Teil des Schutzmodells ist das Schutzinventar. Darin sind 100 Baudenkmäler enthalten, die vermutlich schützenswert sind. Eine sogenannte Unterschutzstellung gibt es bei einem Bauvorhaben oder wenn der Grundeigentümer ein Begehren, eine sogenannte Provokation, stellt.

Trungen sorgte für Diskussion

Beim Mitwirkungsverfahren, das bis Juli 2021 lief, sind bei diesen drei Bereichen die meisten Rückmeldungen eingegangen:

Inhaltsverzeichnis Baudenkmäler

Ortsbildschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiet

Die 170 Anträge bei den Baudenkmälern seien unterschiedlich gewesen, sagt Stadtplanerin Aebi. Die einen hätten die Inventarisierung von Objekten gewollt, andere eine Nichtaufnahme. Bei der Überprüfung der Schutzwürdigkeit wurden der Eigenwert, der Situationswert, die Authentizität sowie die Seltenheit beurteilt. So wurde beispielsweise ein Chalet-Bau an der Neulandstrasse 21 von der Liste gestrichen, da diese Bauart wohl in Wil aber nicht regional einzigartig ist.

Insgesamt wurden fünf Objekte aus dem Schutzinventar gestrichen, zwei neu und zwei mit reduziertem Schutzumfang aufgenommen. Auch Fehler seien korrigiert worden, sagt Aebi. «Das Produkt ist mit der Mitwirkung besser geworden.»

Bei den schützenswerten Ortsbildern seien diverse Anträge eingegangen, damit der Schutzperimeter verkleinert wird oder Liegenschaften herausgenommen werden. Unter anderem seien nachvollziehbare Abgrenzungen gemacht worden, erklärt Benjamin Müller von der Strittmatter Partner AG, der bei diesem Projekt mitgearbeitet hat. Eine weitere Änderung: «Bei Trungen hat man auf eine Aufnahme zu den Ortsschutzgebieten verzichtet.»

Für Trungen, den Weiler bei Bronschhofen, seien 18 Anträge auf Nichtaufnahme eingegangen. Man habe deshalb auch noch einen Termin vor Ort gemacht, sagt Mäder. «Die Sorge bestand, dass mit der Aufnahme zu den Ortsschutzgebieten eine Weiterentwicklung nicht mehr möglich ist», so der Stadtpräsident. Aufgrund von sachlichen Argumenten habe man dann entschieden, Trungen nicht aufzunehmen. Dadurch, dass Trungen in der Landwirtschaftszone sei, sei ein gewisser Schutz gegeben, erklärt Mäder.

Auch beim Landschaftsschutzgebiet gingen Anträge zur Reduktion der Schutzgebiete ein. Wieder gab es unter anderem in Trungen Anpassungen. Zwölf Eingaben gegen eine Erweiterung wurden eingereicht. Auch hier bestand die Angst, dass mit dem Schutz eine Weiterentwicklung bei Gebäuden nicht möglich sei, sagt Raumplaner Benjamin Müller. Man habe geschaut, wo noch Handlungsspielraum bestehe. Schliesslich habe man das Landschaftsschutzgebiet um ein paar Höfe und eine Käserei reduziert, da dieses Gebiet landwirtschaftlich weniger prägend sei, so Müller.

Städtische Beiträge für Schutzobjekte

Als nächster Schritt wird nun die Schutzverordnung ab dem 24. Oktober öffentlich aufgelegt. Bis zum 22. November können Rechtsmittel ergriffen werden. Dann ist eine Genehmigung durch den Kanton erforderlich. Das Schutzinventar wurde direkt dem Kanton zur Genehmigung vorgelegt.

Zudem hat der Stadtrat das Beitragsreglement per 1. September in Kraft gesetzt. Damit können Grundeigentümer von kommunalen Schutzobjekten städtische Beiträge an Erhalt und Pflege ihrer Objekte beantragen.

Ausserdem findet am Mittwoch, 21. September, von 19 bis 20 Uhr im Katholischen Pfarreizentrum in Wil eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Es geht um den Abschluss des Mitwirkungsverfahrens und die Beantwortung von Fragen.