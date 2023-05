Schultheatertage Zum ersten Mal auf einer richtigen Bühne: Schülerinnen und Schüler aus Flawil üben ein selbst geschriebenes Theaterstück ein Die Ostschweizer Schultheatertage finden in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Insgesamt 22 Primar- und Oberstufenklassen haben sich dafür angemeldet. Darunter auch eine aus Flawil. Ein Besuch bei der zweitletzten Probe vor dem Auftritt im Theaterhaus Weinfelden.

Die Lehrpersonen Javier Diaz und Maria König mit den Theaterschülerinnen- und -schülern der 3. Klasse des Oberstufenzentrums in Flawil. Bild: Carmen Beck

Zwei weisse Klappleitern stehen in der Mitte des Singsaals des Oberstufenstufenzentrums in Flawil. Die elf anwesenden Schülerinnen und Schüler sitzen auf dem Boden und lauschen Javier Diaz’ Worten. Konzentration und vollen Einsatz wünscht sich der Sekundarschullehrer bei der vorletzten Probe für die Ostschweizer Schultheatertage. Gemeinsam mit seiner Kollegin Maria König, ebenfalls Lehrperson am OZ Flawil, unterrichtet er das Freifach Theater. Drei Leitern, ein paar kleine Accessoires und eine grüne Weste seien alles, was den Jugendlichen bei ihrem Auftritt an Requisite zur Verfügung stünde.

Die Schultheatertage Ostschweiz, ein Kooperationsprojekt von Theater Bilitz, Konzert und Theater St.Gallen sowie der pädagogischen Hochschule St.Gallen, stehen jedes Jahr unter einem anderen Thema. In diesem Jahr lautet es «Grün». Dazu haben sich die Schülerinnen und Schüler des OZ Flawil ihr Theaterstück ausgedacht. Von der Story über die Dialoge bis zur künstlerischen Aktion auf der Bühne hätten die theaterbegeisterten Jungs und Mädchen praktisch alles selbstständig entwickelt, sagt Javier Diaz.

Am Tag der Aufführung werden sich vier von den insgesamt 22 Klassen aus unterschiedlichen Schulen ihre Stücke gegenseitig im Theaterhaus Thurgau Weinfelden vorführen. Weitere Aufführungen finden in der Lokremise in St.Gallen sowie im Fabriggli in Buchs statt. Die Ostschweizer Schultheatertage sollen den Jugendlichen die Chance geben, auf einer Theaterbühne aufzutreten, und die Freude am Schauspiel fördern.

Sich extrovertiert zu geben, braucht oft Mut

Auch fördere das Theaterspielen aus theatertherapeutischer Sicht viele Kompetenzen bei den Jugendlichen. Bei der Erarbeitung der Stücke werden die Klassen zusätzlich von einer Fachperson in Theaterpädagogik begleitet. In Flawil ist das die Schauspielerin Diana Dengler. Sie begleitet die Klasse zehn Lektionen lang. «Ich unterstütze die Jugendlichen und animiere sie, aus sich herauszugehen», sagt Dengler. Dies sei gerade am Anfang nicht immer einfach. Manche hätten dabei das Gefühl, sich vor den anderen Mitspielenden eine Blösse zu geben.

Seit 2001 ist Dengler Mitglied des Schauspielensembles des Theaters St.Gallen, wo sie auch mehrere Jahre zusammen mit Mario Franchi den Jugendtheaterklub leitete. Durch das Theaterspielen würden die Jugendlichen wichtige Erfahrungen machen. Zum Beispiel, wie man sich innerhalb einer Gruppe verhalte und gemeinsam etwas erschaffe. Dies fördere die Teamfähigkeit. Und auch das Sprechen vor grossen Gruppen werde dabei trainiert.

Viele Schülerinnen und Schüler kostet es am Anfang Überwindung, vor einer Gruppe zu sprechen. Bild: Carmen Beck

Die Schülerinnen und Schüler der Theaterklasse in Flawil geben fast ausnahmslos zu, im Alltag eher introvertiert zu sein und dass sie der Theaterunterricht dahin gehend motiviere, mehr aus sich herauszugehen. «Ihr müsst deutlicher sprechen und eure Hemmungen, laut zu reden, überwinden», sagt Lehrperson Maria König den Jugendlichen in der Pause. «Der Prozess, ein Theaterstück einzustudieren, geht natürlich auch mit Fehlern einher», sagt Dengler.

Dies sei ein nicht immer einfacher Weg. Dass sich die Jugendlichen im Team gegenseitig helfen und unterstützen würden, gebe ihnen aber wiederum Selbstvertrauen und motiviere sie weiterzumachen. Durch das spielerhafte miteinander Agieren innerhalb einer Gruppe würden ebenso die Wahrnehmung von Impulsen und die Kommunikationsfähigkeit gestärkt.

Krimi statt Komödie

Das Stück selbst, das die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben, ist überraschend düster. Es zeigt unterschiedliche Stationen im Leben eines Mannes, der durch seine Beziehungen zum Drogenmilieu, Betrug und Missbrauch sein Leben und das Leben anderer Menschen zerstört und am Ende ermordet wird. Gespielt wird das Stück ohne Namen in vier Szenen. Die Anfangs- und Schlussszene ist identisch und wird mit dem Mord dargestellt.

Warum die Jugendlichen eine solch schwere Thematik für ihr Stück gewählt haben? Maria König zuckt mit den Schultern und sagt: «Die Klasse wollte den Schwerpunkt auf den Spannungsaufbau legen, was im Krimi-Genre sehr viel einfacher ist als bei einer Komödie.» Mit einem Lachen ergänzt sie: «Vielleicht ist es aber auch das Düstere, was sie fasziniert.»

Auch Diana Dengler sagt, dass dies vermutlich Themen seien, mit denen sie sich im Alltag auseinandersetzen würden. Themen, die Jugendliche in dem Alter beschäftigen. Vielleicht auch Szenen, die sie in dem einen oder anderen Film gesehen hätten. Unabhängig davon, welches Genre gewählt werde, sei es sehr schön zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler letztendlich daraus machen würden. Das solle wertgeschätzt werden.

Das Grossartige an den Ostschweizer Theatertagen ist gemäss Dengler, dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, ihr Stück nicht in der Turnhalle, sondern in einem richtigen Theater vorzutragen. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe in Flawil werden nach eineinhalb Stunden Theaterprobe von Diaz und König entlassen. Eine haben sie noch vor sich, bevor es Anfang Juni dann auf eine richtige Bühne geht.