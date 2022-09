schulraumplanung Wo gehen die Schulkinder in der Gemeinde Niederhelfenschwil künftig in die Schule? – vier Möglichkeiten im Überblick Ein Schulhaus in jedem Dorf, ein zentrales Schulhaus oder eine andere Variante? Überblick und Einschätzung der vier Strategien der Niederhelfenschwiler Schulraumplanung.

Das Schulhaus in Zuckenriet. Für den Weiterbetrieb soll östlich des Gebäudes ein eingeschossiger Bau für zwei Klassen mit Gruppenräumen und Toilette erstellt werden. Bild: Zita Meienhofer

Ein Dorf, eine Primarschule. Von dieser Vorstellung, die Idealvorstellung vieler Eltern, muss man sich in immer mehr Gemeinden verabschieden. Nicht so in der Gemeinde Niederhelfenschwil mit den Dörfern Niederhelfenschwil, Lenggenwil und Zuckenriet. Dort wird derzeit geplant, wo die Primarschulkinder künftig unterrichtet werden sollen.

Eine der vier Möglichkeiten, welche der Niederhelfenschwiler Bevölkerung nun in einer Publikation der Gemeinde vorgestellt werden, will genau das: Ein Schulhaus in jedem Dorf. Doch es gibt auch Überlegungen zur Zentralisierung. Die vier Strategien im Überblick.

Bei dieser Variante gehen die Schulkinder weiterhin von der 1. bis zur 6. Klasse in Niederhelfenschwil, Lenggenwil oder Zuckenriet zur Schule. In allen Dörfern müssten die Schulhäuser angepasst werden. In Lenggenwil müssten die bestehenden Zimmer umstrukturiert werden, etwa um mehr Platz für das Textile Gestalten zu bekommen. Zudem müsste das Schulhaus energetisch saniert werden.

In Zuckenriet fehlen zwei Klassenzimmer und drei Gruppenräume, um den vorausgesagten Bedarf zu decken. Auch müsste ein neuer Kindergarten gebaut werden, derzeit befindet sich der zweite Kindergarten in einem umfunktionierten Schulzimmer. Der Anbau aus dem Jahr 1976 und das inzwischen zur Tagesstruktur umfunktionierte ehemalige Lehrerhaus müssten energetisch saniert werden.

In Niederhelfenschwil gibt es ein altes und ein neueres Schulhaus. Während am neueren Schulhaus nicht viel verändert werden müsste, befindet sich das alte gemäss Strategiebeschrieb in einem Zustand, der eine Gesamtsanierung nötig machen würde. Ausser einem Gruppenraum fehlen keine Räume. Die Räume für Spezialunterricht und das Teamzimmer werden als zu klein taxiert.

Einschätzung: Die Stärke der Strategie «Dorfschulhäuser» liegt darin, dass sie allen Dörfern ihr Schulhaus lässt. Das dürfte populär sein. Ein Nachteil könnten die hohen Kosten sein.

Auf dem Papier die komplizierteste Variante. Die Primarschulklassen würden nach Zyklen in zwei Schulhäusern zentralisiert. In einem Schulhaus würden die Unterstufenklassen, also die ersten und die zweiten Klassen, aus allen drei Dröfern beschult, in einem anderen alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe. Im Unterstufenschulhaus werden mindestens vier Schulzimmer benötigt, im Mittelstufenschulhaus mindestens acht.

Die bestehenden Schulhäuser in Lenggenwil und Zuckenriet kämen aufgrund ihrer Grösse nur für die Unterstufe in Frage. In Zuckenriet wären genügend Klassenzimmer vorhanden, das Schulhaus in Lenggenwil müsste um ein Klassenzimmer ergänzt werden. Um als Anlage für die Mittelstufe in Frage zu kommen, müsste Zuckenriet mit zwei Neubau erweitert werden.

In den Schulhäusern in Niederhelfenschwil wären für die Unterstufenklassen zwei Klassenzimmer und einen Gruppenraum überzählig. Die Schulanlage käme als einzige in der Gemeinde als Mittelstufenschulhaus in Frage. Hierzu müssten zwei Klassenzimmer und ein bis zwei Gruppenräume ergänzt werden. Die Gesamtsanierung des alten Schulhauses in Niederhelfenschwil bliebe auch bei dieser Variante nötig.

Einschätzung: Die Variante Stufenschulhäuser dürfte es schwer haben. Die Schulkinder müssten nach zwei Jahren das Schulhaus wechseln, zudem würde sich das Dorf, welches sein Schulhaus verliert, sich wohl benachteiligt fühlen. Die Kosten wären aufgrund der notwendigen Um- und Neubauten an zwei Standorten wohl ebenfalls beträchtlich.

Die Variante «Zentralschulhaus» sieht vor, alle Klassen aller Dörfer in einem Dorf zusammenzuziehen. Der Bedarf von zwölf Klassenzimmern würde bedeuten, dass in Lenggenwil und Zuckenriet Ersatzneubauten nötig würden. Die Turnhallen in den beiden Dörfern wären für diese Variante zu klein. In Niederhelfenschwil würde das neuere Schulhaus ausgebaut und das alte nach der Sanierung weiter als Kindergarten genutzt.

Einschätzung: Alle Schülerinnen und Schüler in einem der drei Dörfer zusammenzuziehen, erscheint zumindest mehrheitsfähiger als die Variante mit zwei Stufenschulhäusern. Offen bliebe die Frage, was mit den zwei fortan ungenutzten Schulanlagen passiert.

Wie die Varianten berechnet wurden Die Schulen in der Gemeinden Niederhelfenschwil brauchen mehr Platz. In Zuckenriet, wo die Schülerzahlen wachsen sowieso, aber auch in Niederhelfenschwil wo die Zahlen konstant sind und in Lenggenwil, wo sie eher rückläufig sind. Sämtliche Varianten der Schulraumentwicklung in der Gemeinde Niederhelfenschwil wurden auf der Basis von Klassen berechnet, die aus maximal 24 Kindern bestehen. Werden die Schülerzahlen der folgenden Jahre berücksichtigt, ergibt sich ein konstanter Bedarf von total 12 Klassen auf der Primarstufe. Die Kindergärten verbleiben bei sämtlichen Strategien und Varianten in den drei Dörfern. (pd/rop)

Die Strategie «Neubau Sproochbrugg» belässt allen Dörfern ihr Schulhaus. Bis zur vierten Klassen würden die Schulkinder die bestehenden Schulen besuchen. Dafür reicht der Platz an den drei Standorten aus. In Zuckenriet müsste die Schulanlage saniert und umstrukturiert und ein Kindergarten neu gebaut werden.

Für die 5. und 6. Klassen würde auf einem Grundstück der Gemeinde ein neues Schulhaus gebaut – in der Nähe des geografisch in der Mitte der drei Dörfer gelegenen Oberstufenzentrums Sproochbrugg.

Einschätzung: Alle Dörfer können ihre Schulhäuser behalten und in der Mitte entsteht ein neues für alle: Diese Lösung erscheint salomonisch und die bestehenden Gebäude würden weiterhin genutzt. Die Schulkinder müssten nach vier Jahren das Schulhaus wechseln. Zumindest aber an den Ort, wo sie anschliessend auch die Oberstufe besuchen würden.

Um die Schulraumplanung in der Gesellschaft abzustützen, wurde im August eine Begleitgruppe ins Leben gerufen. Darin finden sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Dörfern, Parteien, Vereinen, und weiteren Institutionen. Die Begleitgruppe wird die vier Strategien bis Ende Jahr beraten.

Im Frühling 2023 soll die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen werden, im Herbst eine Machbarkeitsstudie vorliegen. Das Budget 2023 der Gemeinde Niederhelfenschwil soll den Planungskredit für die Schulraumentwicklung beinhalten.