Schulraumplanung «Von konkreten Projekten ist man noch weit entfernt», sagt ein Stadtrat – aber das Schulhaus Städeli wird in Wil wieder zum Thema Am Samstag fand in Bronschhofen der Auftakt zum Mitwirkungsverfahren betreffend die Wiler Schulraumplanung statt. Auch die E-Mitwirkung ist nun gestartet.

Die Mitwirkung startete in Bronschhofen mit Diskussionen in Arbeitsgruppen. Bild: Josef Bischof

«Ich favorisiere die dezentrale Lösung, könnte aber auch mit der Variante Altstadt leben. Wichtig ist, dass endlich etwas in Gang kommt.» So appellierte eine Mutter am Schluss der Informationsveranstaltung am Samstagvormittag an die Verantwortlichen. Ihre Kinder waren vor 15 Jahren schulpflichtig, und in Aussicht stand damals ein Schulhaus im Städeli, das bis heute fehlt. Vor zehn Jahren ist ein Projekt an der Urne mit Zweidrittelmehrheit bachab geschickt worden. Nun könnte es im Zuge der Schulraumplanung, wie sie in Bronschhofen vorgestellt wurde und zur Diskussion stand, realisiert werden.

Von einer Gewissheit kann allerdings nicht die Rede sein. Jigme Shitsetsang, Stadtrat und Departementsvorsteher Bildung und Sport, betonte einleitend, dass man von konkreten Projekten noch weit entfernt sei. Es gehe jetzt darum, die Meinung der Bevölkerung zu den zwei vorgeschlagenen Varianten zu erfahren. Mitwirkung sei keine Alibiübung, aber auch kein organisiertes Wünschen. Am Schluss müssten Entscheide gefällt werden.

Sie informierten in Bronschhofen: Donat Ledergerber, Jigme Shitsetsan und Cédric Perrenoud (von links). Bild: Josef Bischof

Soziale Durchmischung mischt auf

Die beiden Varianten wurden in Arbeitsgruppen gründlich unter die Lupe genommen. Klar, dass beim Gesichtspunkt «Schulwege die Variante» mit einem Schulhausneubau im Norden (Städeli) dank kürzeren Schulwegen mehr Punkte erzielte als die Variante mit Ausbau im Zentrum. Bei den anderen Gesichtspunkten jedoch gingen die Meinungen auseinander. Nicht selten schienen sich Vorzüge und Nachteile die Waage zu halten.

Bei allem sachlichen Für und Wider zog sich das Thema soziale Durchmischung wie ein roter Faden durch die Diskussionen. Es wurden Überlegungen angestellt, wie diese Durchmischung durch die baulichen Massnahmen erreicht oder mindestens unterstützt werden könnte. Allerdings stiess man dabei an Grenzen. Als Minimalziel wurde schliesslich gefordert, die soziale Durchmischung wenigstens nicht zusätzlich zu verschlechtern.

Jigme Shitsetsang, Vorsteher des Departements Bildung und Sport der Stadt Wil. Bild: Josef Bischof

Dass das Thema zur Sprache kommen werde, hatte Jigme Shitsetsang erwartet. Soziale Durchmischung sei aber über die Schulraumplanung nicht zu erreichen. Der Grundsatz, die Kinder sollten den Schulunterricht in der Nähe ihres Wohnortes besuchen können, stehe dieser Forderung diametral entgegen. Kinder mit Schulbussen hin- und herzufahren sei aber aus pädagogischen, ökologischen, organisatorischen und finanziellen Überlegungen auch nicht zielführend.

«Notwendigkeit ist unbestritten»

«Unser Konzept ist auf grosses Verständnis gestossen», bilanzierte Stadtrat Shitsetsang nach der dreieinhalbstündigen Auftaktveranstaltung. Die Notwendigkeit der Schulraumplanung und deren Umsetzung sei nirgends bestritten worden. «Wir haben Varianten vorgelegt, und jede Variante hat Vor- und Nachteile. Darüber ist ernsthaft diskutiert worden.» Er habe ein erstes Stimmungsbild gewonnen und sei nun gespannt auf die elektronische Mitwirkung der Bevölkerung in den nächsten beiden Monaten (www.mitwirken.stadtwil.ch). Klar sei geworden, dass auch an den bestehenden Schulstandorten Ausbauschritte nötig seien.

Donat Ledergerber, Leiter des Departements Bildung und Sport der Stadt Wil. Bild: Josef Bischof

Das Parlament habe zwei Stellen für Schulraumplanung bewilligt, rief eine Teilnehmerin in Erinnerung. «Was machen diese Fachleute bis zum Variantenentscheid?», lautete ihre Frage. Die Antwort von Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport: «Sie planen den Doppelkindergarten Städeli und die Tagesstruktur Matt. Auch die erste Planungsphase des Schulhauses Schillerstrasse läuft bereits.» Ausserdem befänden sich verschiedene Sanierungen in Planung oder Ausführung.