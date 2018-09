Oberstufen setzen bei der Berufsfindung auf ein Jugendprojekt Der Lindenhof will mit dem Projekt «Lift» seinen Schülern Wochenarbeitsplätze anbieten, um sie auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Die Schüler des Sonnenhofs haben schon Erfahrungen damit – und sind begeistert. Nicola Ryser

Nach dem Sonnenhof steigt nun auch die Oberstufe Lindenhof in das Programm ein. Bild: Nicola Ryser

In jeder Oberstufe, regional wie national, wird es für die Schüler rasch zum Thema: Die Berufswahl, gekoppelt mit dem baldigen Berufseinstieg. Einige Schüler wissen bereits lange vorher, in welchem Metier sie eines Tages tätig sein wollen und bringen gleichzeitig auch die nötigen Leistungen mit. Andere tun sich schwerer. Entweder aufgrund eigener Unentschlossenheit und Unsicherheit oder dann wegen schlechter Noten. Vor allem für Schüler mit einer erschwerten Ausgangslage wurde folglich 2006 das Projekt «Lift» vom Netzwerk für sozial verantwortliche Wirtschaft (NSW) in Bern ins Leben gerufen.

Die Idee hinter dem Integrationsprogramm: Jugendliche aus der ersten Oberstufe bekommen die Chance, während der schulfreien Zeit wöchentlich zwei bis vier Stunden in einem Betrieb zu arbeiten. Gemeint sind dabei einfache Arbeiten wie Botengänge oder Reinigungsarbeiten. Dadurch sollten sie einerseits erste Erfahrungen im Berufsalltag sammeln, anderseits kann dieser Einblick ihre Berufswahl unterstützen.

Für drei Monate angestellt und entlohnt

Seit der Lancierung haben sich schweizweit über 100 Schulen aus 19 Kantonen dem Projekt angeschlossen. Dieses Jahr wird nun auch die Oberstufe Lindenhof dazu stossen. «Wir haben uns über das Projekt informiert und uns dann gesagt: ‹Das probieren wir auch›», sagt Schulleiter Mathias Schlegel. Zurzeit ist die Oberstufe auf der Suche nach Betrieben, die bereit sind, Wochenarbeitsplätze anzubieten. «Wir planen voraussichtlich mit zehn Jugendlichen das Programm anzugehen, je nach Zahl der interessierten Betriebe könnten es auch weniger oder mehr Schüler werden, die schliesslich teilnehmen.»

Die Betriebe sollten die Schüler mindestens drei Monate für einen schweizweit festgelegten Lohn von fünf bis acht Franken pro Stunde anstellen können. Die Schule Lindenhof plant, dass nach der Such- und Vorbereitungsphase die ersten Jugendlichen im Februar 2019 ihre Arbeit in einem Betrieb aufnehmen können. Schlegel ist optimistisch: «Das Interesse ist auf beiden Seiten, der Schüler wie auch der Betriebe, gross.»

Jugendliche sind motiviert und engagiert

Gespeist wird der Optimismus von den positiven Erfahrungsberichten der Schule Sonnenhof. Das Wiler Oberstufenzentrum hat sich vor acht Jahren dem Programm angeschlossen – und das Fazit gestaltet sich nur positiv. «Das ist eines unserer besten Projekte», sagt Schulsozialarbeiterin Helen Frehner. Nur schon die Betriebe seien äusserst kooperativ. «Die Jugendlichen erhalten Einblicke in handwerkliche und betreuerische Berufe wie Kitas, Bäckereien, Pflegebetriebe oder Gärtnereien.»

Über drei Semester hinweg arbeiteten die Schüler in drei verschiedenen Bereichen, erklärt Frehner. «Sie lernen dabei Kernkompetenzen, die im Job essenziell sind, beispielsweise pünktlich zu sein, zuverlässig zu arbeiten oder gelegentlich mal den Job der Freizeit vorziehen zu müssen.» Die Zielgruppe, also Schüler mit noch wenig Selbstvertrauen, deren Stärken nicht in den Schulfächern liegen oder deren Eltern bei der Berufsfindung nicht genügend unterstützen können, werde erreicht. Und nicht nur das: «Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich sehr engagiert und motiviert.» In der Regel sind die Gruppen zwischen acht und zehn Schüler gross, welche während der Semester einen Wochenarbeitsplatz haben.

Am Ende des Projekts höre man viele sagen: «Das würde ich wieder machen.» Nach acht Jahren kann die Schule Sonnenhof behaupten, dass das Projekt Früchte trägt – laut Frehner tatsächlich auch im späteren Berufsleben: «Schüler, die am Programm teilgenommen haben, werden öfters an ein Bewerbungsgespräch eingeladen. Nur schon aufgrund der vorhandenen Arbeitserfahrung.»