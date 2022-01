Schule Primarschule Lichtensteig schafft mit «Netzwelten» eine innovative Lernumgebung In der letzten Januarwoche wird eines der Obergeschosse der Primarschulhaus Lichtensteig vernetzt. Die neue, innovative Lernumgebung ist ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz

(PH FHNW).

Mit einer Netzumgebung gegen Bewegungsmangel, der scih bei Kindern nachweislich negativ auf die Lernfähigkeit auswirkt. Bild: PD

Die Schule Lichtensteig ist eine von zwei Umsetzungs­partnern, die sich am Forschungsprojekt «Netzwelten – Lernen in Bewegung» der Pädagogischen Hochschule FHNW sowie mehreren privaten Unternehmen beteiligt. Grund für die Weiterentwicklung von Infrastruktur und Unterricht ist, dass die Volks­schule im Allgemeinen mit Lernraumkonzepten aus dem 19. Jahrhundert operiert: Statisches Sitzen am Pult ist die Lernrealität von vielen Primarschülerinnen und -schülern. Dabei wirkt sich Bewegungsman­gel bei Kindern nach­weislich negativ auf die Lernfähigkeit aus und zählt zu den grössten gesundheitlichen Risikofaktoren.

Schweizweit sind 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, knapp ein Fünftel davon adipös. 25 Prozent haben einen speziellen Förderbedarf, darunter sind rund 5 Prozent hyperaktive Kinder mit Diagnose ADHS. Die daraus resultierende Berufsbelastung bei Lehr­personen führt zu hohem Lehrer-Drop-out und Gesamtkosten für die Gesellschaft.

Kostengünstig und effizient

Die Schule Lichtensteig setzt sich seit vielen Jahren für Bewegung und Sport ein. Unter anderem mit dem Konzept der «bewegten Schule», dem «Purzelbaumkindergarten» oder den J+S Zusatzlek­tionen. Mit dem vorliegenden Vorhaben wird ein weiterer Meilenstein umgesetzt.

Das Forschungsprojekt wird in der Primarschule Lichtensteig umgesetzt. Bild: PD

Im Projekt «Netzwelten – Lernen in Bewegung» wird eine innovative Lernraumgestaltung in der Primarschule entwickelt und getestet, um Lernstörungen zu entschärfen und gesundheits­fördernd zu wirken. Die Lernumgebung ermöglicht im täglichen Unterricht ein aktives Lernen mit mehr Bewegung. Es gibt kein mit Netzwelten vergleichbares Produkt oder Angebot für Schulen. Das Potenzial von Netzen als lernraumgestaltendes, gesundheits- und lernför­derndes Element wird als sehr hoch eingeschätzt; der Einbau ist kostengünstig zu realisieren.

Kooperation mit verschiedenen Partnern

Beim Projekt arbeitet die PH FHNW eng mit zwei Schweizer Unternehmen zusammen. Für diese ergibt sich die Möglichkeit, ihre Angebote sowohl hinsichtlich Produktpalette als auch Kundensegment zu erweitern. Die Jakob Rope Systems AG, Trubschachen, entwickelt Lösun­gen für die spezifischen Sicherheitsanforderungen wiedehnungsarme Textilseile/-netze, baut Netzwelten-Prototypen ein und evaluiert die Anwendungsmöglichkeiten. Die Novex AG, Hochdorf, entwickelt zwei Prototypen (Empore, Kokon) mit Netzelementen für einen einfachen Einbau in Schulzimmer.

Das Team der PH FHNW untersucht, wie die Netzwelten genutzt werden, wie sich kognitives Lernen, Konzentration, Wohlbefinden von Kindern sowie die Unterrichtskultur verändert. Sie entwickelt im Rahmen des Projekts pädagogisch-didaktische Anleitungen zu Netzwelten für diverse Zielgruppen. Massgeblich mitgeprägt wird das Vorhaben auch vom Mogelsberger Andreas Hammon (Architektur & Entwicklungsräume).

Ermöglicht wird das Projekt von Innosuisse, der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung. Innosuisse finanziert wissenschaftsbasierte Innovations­projekte mit, die Industriepartner sowie private oder öffentliche Organisationen zusammen mit einem Forschungspartner durchführen. (pd/red)