Schule muss mit dem

Strukturwandel mithalten

David Mächler kandidiert für den Kirchberger Schulrat. Der 36-jährige gelernte Bauspengler und ausgebildete Sozialpädagoge hat vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner Frau die Kindertagesstätte Mühleli in Bazenheid gegründet. Sascha Erni

David Mächler kandidiert für den Kirchberger Schulrat. (Bild: Sascha Erni)

Durch den Wald, vorbei an Schafwiesen, Biotopen, Permakulturen und Abenteuerspielplatz gelangt man zu David Mächler. In einem Bazenheider Tobel führt er zusammen mit seiner Frau Nicole und viel Handarbeit die Kindertagesstätte «Mühleli» (siehe Kasten). Er möchte ab Februar 2019 in die Fussstapfen von Claudia Aguado treten, die nach knapp sechs Jahren aus dem Kirchberger Schulrat zurücktritt.

Dabei ist er bisher nicht politisch aktiv gewesen. Aber seine Familie sei durchaus direkt betroffen, sagt der Vater zweier schulpflichtiger Kinder. Wie auch in Garten, Wald und Kita möchte er mehr, als nur zusehen. Mächler möchte anpacken.

Geänderte Lebensrealitäten respektieren

David Mächler zog 2010 mit seiner Familie ins Toggenburg. Der heute 36-Jährige hatte ursprünglich Bauspengler gelernt, schulte dann auf Sozialpädagoge um. Zwölf Jahre arbeitete er im Sonderschulbereich, sieben Jahre lang in der Krisenintervention. Kinderschutz und so genannt «schwierige Kinder» wurden zu seinem Metier. Er studierte später Sozialmanagement und schloss mit einem Master ab.

Heute unterrichtet er auch Sozialpädagogik an den höheren Fachschulen St. Gallen und Winterthur, sein Herz schlägt aber für die Kita. «Ich bin Geschäftsführer, Hausmeister, Koch und Gärtner in einem», lacht er. Am Anfang hätte es schon die eine oder andere gerunzelte Stirn im Dorf gegeben, erinnert er sich. Mittlerweile habe sich die Frage, ob es in Kirchberg überhaupt Kita-Plätze brauche, erledigt. Die Gemeinde wachse, sei faktisch zur Kleinstadt geworden. Der Strukturwandel ist im vollen Gange. «Die Lebensrealitäten der Eltern haben sich geändert, immer häufiger müssen oder wollen beide Elternteile arbeiten».

Ob es an steigenden Mieten liegt oder an den Lebensentscheidungen der Eltern sei nicht so wichtig, man müsse dem so oder so Rechnung tragen. Auch deshalb kandidiert David Mächler für den freien Sitz im Schulrat: Mit dem wachsenden Mittelstand steige die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wer es sich leisten kann, könne die Kinder in einer Privatschule unterbringen. Diese entsprächen oft besser den Betreuungswünschen der Eltern als die Volksschule. So entstehe aber eine geteilte Gesellschaft. «Die Schule muss für alle attraktiv sein.» Das heisse, dass sie der Realität der Familie entsprechen muss – ob Doppelverdiener-Haushalt oder nicht. «Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und eben auch die Qualität der Schule ist zentral.»

Wertschätzung für die Integrationsleistung

Umgekehrt gehe es aber auch nicht an, dass Zugezogene ihre Kinder ohne jegliche Deutschkenntnisse in den Kindergarten schicken und so auch in Primar- und Oberstufe die Integration erschweren. Damit sei niemandem gedient: Dem Kind nicht, das keine guten Berufschancen erhält, und der Gesellschaft nicht, die Sozialfälle aushalten muss.

Die Schule mache ihre Arbeit gut, deren enorme Integrationsleistung müsse wertgeschätzt werden. David Mächler denkt hier pragmatisch. «Man muss Kinder und Eltern vorher abholen.» Er sieht gute Chancen mit der neuen Einheitsgemeinde. Die Gemeinde habe etwa die Geburtendaten und so den Hebel, um bereits vor der Einschulung anzusetzen: «Je früher ein Franken in Bildung investiert wird, desto grösser ist die Wirkung, die er zu erzielen vermag.»