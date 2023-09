Schule Modell C stiess auf wenig Widerspruch: Zuzwil möchte die Führungsstruktur der Schule neu gestalten Geht es nach der Schulbehörde und dem Gemeinderat Zuzwil, so soll zukünftig das Schulpräsidium als Schulbehörde mit Schulleitung aufgestellt sein. Dies wurde am Infoabend in Züberwangen deutlich.

Die Zuhörerschaft folgte den Erläuterungen der Behörden gespannt. Doch am Ende des Abends waren viele Fragen zur Genüge beantwortet und ein wirklich kritisches Nachhaken blieb weitestgehend aus. Bild: Christof Lampart

Über 20 Personen fanden am Dienstag den Weg in die Aula des Primarschulhauses Züberwangen, wo Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger und Schulpräsident Clemens Meisterhans sechs Modelle einer neuen schulischen Führungsstruktur vorstellten. Zur Erinnerung: An der Bürgerversammlung vom März 2023 wurde der Gemeinderat beauftragt, alternative Führungsstrukturen für die Schule zu prüfen.

Geschaut, obwohl es gut läuft

Sowohl Hardegger als auch Meisterhans machten deutlich, dass sich die (Schul-)Gemeinde Zuzwil zwar Gedanken gemacht habe, ob das aktuelle Führungsmodell – das Modell A mit Schulrat, Schulpräsidium und Schulleitung – noch zeitgemäss sei, dass jedoch momentan kein dringlicher Handlungsbedarf bestünde.

Für Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger bietet das Modell C die Gewähr dafür, dass Zuzwil zukünftig eine Schule bekäme, deren Verwaltungsstruktur schlank und effizient wäre. Bild: Christof Lampart

Dabei hätten sie nicht das Rad neu erfunden, sondern geschaut, wie es andere Schulgemeinden machen – und seien dabei auf die sechs Modelle gekommen. «Momentan läuft es in der Schule aber eigentlich gut und der Druck, eine Veränderung vornehmen zu müssen, ist nicht da», formulierte Clemens Meisterhans.

Rückmeldungen sind bis Ende Oktober möglich

Nichtsdestotrotz habe es sich nach etlichen Sitzungen gezeigt, dass sowohl die Schule als auch die Politische Gemeinde das Modell C, mit Schulpräsidium als Schulbehörde sowie einer Schulleitung mit erweiterten Kompetenzen, im Falle eines angestrebten Führungsmodell-Wechsels als am besten geeignet ansehen und favorisieren würden.

Zuzwils Schulpräsident Clemens Meisterhans freute sich jetzt schon auf eine rege Beteiligung der Zuzwilerinnen und Zuzwiler am öffentlichen Mitwirkungsverfahren, das noch bis Ende Oktober läuft. Bild: Christof Lampart

Die sei jedoch noch lange kein Vorentscheid. «Wir wollen, dass Sie sich von den Modellen ein Bild machen und sich in den öffentlichen Mitwirkungsprozess einbringen», so Gemeindepräsident Roland Hardegger.

Dieser läuft noch bis Ende Oktober und sollte jetzt Fahrt aufnehmen, denn «bis jetzt ist unser Postfach bezüglich Rückmeldungen noch leer», so Meisterhans. Nun sei die Bevölkerung gefragt, denn «wir wollen wissen, was ihre Meinung ist. Ob wir alles wie bisher belassen sollen oder ob es Gründe gibt, die aus ihrer Sicht für das Modell C oder ein anderes Modell sprechen», sagte Clemens Meisterhans.

Sie würden alle Rückmeldungen anschauen und eine Botschaft ausarbeiten, über die dann am 27. April 2024 an der Bürgerversammlung abgestimmt werde.

Keine Alleingänge zu erwarten

In der Diskussion wurde schnell ersichtlich, dass das Modell C bei vielen gut ankam, zumal es in der Handhabung viel effizienter und die administrativen Wege viel kürzer seien. Moniert wurde von einigen, dass die Geschäftsleitung nur aus dem Schulleiter und dem Schulpräsidenten bestünde. Die somit fehlende breite Diskussion wurde ebenso kritisch angemerkt wie auch die grosse Machtfülle des Schulpräsidiums.

Denn dieses könne, in Fällen ohne Konsens, den Schulleiter überstimmen. Dies, so Roland Hardegger, sei jedoch vor allem Theorie, denn «in 38 Jahren als Gemeinderatsschreiber und Gemeindepräsident habe ich es noch nie erlebt, dass in einer Kollegialbehörde der Präsident seinen Entscheid durchgedrückt hat. Da hat man bei Uneinigkeiten immer das Geschäft zurückgestellt und später weiterdiskutiert, bis eine Lösung gefunden wurde», so Hardegger.