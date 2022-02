Schule Ein Anbau, eine Auslagerung, aber keine Container: Wie Degersheim mehr Schulraum schaffen will Rund 10 Prozent mehr Schulkinder, drei fehlende Klassen- und Gruppenräume sowie ein Kindergarten: Degersheim benötigt mehr Schulraum. Eine Arbeitsgruppe klärt nun ab, wo und wie dieser bereitgestellt werden kann.

Das ehemalige Schulhaus Steinegg, rechts hinten, könnte mit einem Anbau versehen werden. Zwei der drei nötigen Klassenzimmer liessen sich dort unterbringen.

Die Bevölkerung wächst, der Schulraum wird in vielen Gemeinden knapp – auch in Degersheim. Auf der Primarschulstufe und im Kindergarten wird in den nächsten Jahren mit einem Anstieg von rund 40 Schulkindern oder zehn Prozent gerechnet.

Das heisst, das einerseits zusätzliche Klassen gebildet, anderseits aber auch Zusatzangebote wie Heilpädagogik, Deutsch für Zweitsprachige und andere sonderpädagogische Angebote ausgebaut werden müssen. Der Fokus liegt deshalb auf sogenannt disponiblen Räumen, die für verschiedene Zwecke genutzt werden können.

Drei zusätzliche Klassenzimmer

Um den Schulraumbedarf für den Kindergarten und die Primarschule bis ins nächste Jahrzehnt zu decken, sind drei zusätzliche Schulzimmer, drei Gruppenräume und ein Kindergarten nötig. Keine weiteren Räume braucht es hingegen im Bereich der Oberstufe.

Die Schülerzahlen werden, laut den Berechnungen, schon sehr bald steigen, entsprechend drängt die Zeit. Sie dürften jedoch, nach dem erwarteten Peak, auch zeitnah wieder abflachen, was nach flexiblen Lösungen verlangt. Mit solchen befasst sich eine Arbeitsgruppe. Das Ziel: Nach Möglichkeit bestehende Räume nutzen und neue Lösungen so zu wählen, dass gut mit schwankenden Schülerzahlen umgegangen werden kann.

Fokus eins: Altes Primarschulhaus Steinegg

«Wir wollen der Bevölkerung keine punktuellen Lösungsvarianten, sondern ein Gesamtkonzept vorlegen», sagt Gemeinderatsschreiber Andreas Baumann. Die entsprechenden Grundlagen dafür würden jetzt erarbeitet. Dennoch ist bereits bekannt, wo Potenzial für einen wirtschaftlichen und pädagogisch sinnvollen Ausbau des Raumangebots besteht.

Ein Fokus liegt dabei auf dem 1955 erbauten ehemaligen Primarschulhaus Steinegg. Der Gebäudetrakt der Schulanlage, wo die Musikschule, das Schulleiterbüro sowie Werkräume untergebracht sind und der ohnehin Sanierungsbedarf im energetischen Bereich hat. Baumann sagt:

«Hier liesse sich ein Anbau mit vertretbarem Aufwand bewerkstelligen.»

Und, es könnten zwei Klassenzimmer und zwei Gruppenräume untergebracht werden. Alle Platzprobleme liessen sich dadurch allerdings nicht lösen. Denn das Ausbaupotenzial sei aufgrund der Parzellengrösse beschränkt, sagt Baumann. Umso mehr, als der Spiel- und Aufenthaltsbereich im Freien nicht eingeschränkt werden wolle.

Abstimmung so schnell wie möglich

Auf einen Zeitpunkt für den Baubeginn will sich Andreas Baumann nicht festlegen, sagt stattdessen: «Sobald das Gesamtprojekt vorliegt, wird die Beschlussfassung vorangetrieben.» Er geht aber davon aus, dass der Kredit noch dieses Jahr beantragt werden kann – allenfalls an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung.

Fokus zwei: Schulhaus Sennrüti

Auf einer sinnvolleren Nutzung der Räume im Schulhaus Sennrüti liegt der zweite strategische Schwerpunkt. Der Plan: Der Kindergarten soll an einen anderen Standort ausgelagert werden.

Im Primarschulhaus Sennrüti werden derzeit Erst- und Zweitklasse- sowie Kindergartenkinder unterrichtet. Bild: Andrea Häusler

Andreas Baumann begründet: «Ein Kindergarten lässt sich einfacher extern betreiben als Schulzimmer, zwischen denen die Lernenden pendeln.» Im Schulhaus Sennrüti, wo Erst- und Zweitklässler sowie Kindergärtler unterrichtet werden, könnte das dritte fehlende Schulzimmer entstehen.

Keine Container-/Pavillon-Lösungen

Der Raumnot mit Containern oder Pavillons zu begegnen, ist laut Andreas Baumann keine Option. Nicht nur aufgrund der erheblichen Kosten. «Nach dem Peak der Schülerzahlen, sinken diese zwar wieder ab, jedoch nur, um erneut anzusteigen.» Aus seiner Sicht braucht es deshalb dauerhafte flexible Lösungen.

Mit Schulräumen muss in Degersheim schon seit einiger Zeit jongliert werden. So wurde im vergangenen Sommer die Aula der Mehrzweckanlage Steinegg zu einem Schulzimmer und einem Gruppenraum umgebaut.