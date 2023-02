Schule «Die Schule muss in den Dörfern bleiben» – Niederhelfenschwil diskutiert über die Entwicklung ihrer Schulräume In den drei Dörfern der Gemeinde Niederhelfenschwil ist entweder der Schulraum knapp oder die Gebäude sind sanierungsbedürftig. Die Verantwortlichen haben mit Fachleuten und der Bevölkerung nach einer Lösung gesucht.

Das Kernteam: Benjamin Saner, Peter Zuberbühler, Fabienne Stähelin, Roland Zwick, Barbara Rüthemann und Fabienne Hälg (von links). Bild: Josef Bischof

In einem Punkt war man sich an der Veranstaltung in der Aula Sproochbrugg einig: Keines der drei Dörfer der Gemeinde Niederhelfenschwil will seine Schule verlieren. Von den Strategien, die zur Schulraumentwicklung erarbeitet worden sind, wurden jene mit einem Zentralschulhaus und mit einem Stufenschulhaus fallen gelassen. An den Schulstandorten soll festgehalten werden. Teure und unökologische Schülertransporte will man vermeiden.

Schulraum zu planen ist schwierig. Erst recht in einer Gemeinde mit drei Dörfern und für einen Primarschulrat mit drei Schulstandorten. Die Schulhäuser und Kindergärten sind sowohl in Niederhelfenschwil als auch in Lenggenwil und Zuckenriet zum Teil sanierungsbedürftig, zum Teil auch räumlich ungenügend.

Schulrat, Fachleute und Bevölkerung erabeiten die Lösung

Eine Kerngruppe unter der Leitung von Schulpräsidentin Fabienne Stähelin hat die operative Leitung der Schulraumplanung übernommen. Ihr gehören Roland Zwick (Schulrat), Fabienne Hälg (Leiterin Schulverwaltung), Barbara Rüthemann (Schulleiterin), Peter Zuberbühler (Gemeindepräsident) und Architekt Benjamin Saner als externer Projektleiter an.

Als die Bevölkerung zur Mitarbeit aufgerufen worden ist, haben über 30 Personen ihr Interesse bekundet. Sie haben sich in vier Sitzungen mit den Vorschlägen der Kerngruppe auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist von der Schulpräsidentin skizziert, in einem Podiumsgespräch diskutiert und anschliessend von den Teilnehmenden beurteilt worden. Aus dem Mitwirkungsverfahren haben sich vier Varianten ergeben, bei welchen alle Kindergarten- und Primarschüler in ihren Dörfern unterrichtet werden.

Sechs Varianten standen zur Wahl. A3 mit Sanierung der Dorfschulgebäude und Neubauten für Kindergarten und Schulhaus in Zuckenriet ist klar favorisiert worden. Bild: Josef Bischof

Neubauten in Zuckenriet sind vordringlich

Alle Varianten sehen die notwendigen Sanierungen an den bestehenden Gebäuden vor. Variante A1 kostet 11,5 Millionen Franken und sieht zusätzlich einen neuen Kindergarten in Zuckenriet vor. Variante A2 mit einem Aufwand von 16 Millionen Franken beinhaltet einen neuen Kindergarten und eine Turnhalle in Zuckenriet.

Zusätzlich zum neuen Kindergarten bekommt Zuckenriet bei der Variante A3 ein Schulhaus mit acht Klassenzimmern. Kostenpunkt: 19,5 Millionen Franken. A4 ergänzt A3 um eine Turnhalle und kostet 24 Millionen Franken. Von den Schulbürgerinnen und Schulbürgern an der Versammlung ist die Variante A3 ganz klar favorisiert worden.

Die Varianten, welche einen Neubau für die 5. und 6. Klässler der ganzen Gemeinde in der Sproochbrugg vorsehen – ohne Turnhalle für 21,5 Millionen Franken, mit Turnhalle für 26 Millionen Franken – stehen weiter zur Diskussion. In der Versammlung erhielten sie kaum Zuspruch.

Die Bevölkerung ist jetzt aufgerufen, die Varianten bis zum 23. März unter www.mitwirken-niederhelfenschwil.ch zu beurteilen. Im April wird die Machbarkeitsstudie gestartet. Deren Ergebnis wird im Herbst 2023 erwartet. Bis zum erhofften Baubeginn 2026 ist noch ein langer Weg.