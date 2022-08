Schulanfang In Wil starten am Montag auch 34 ukrainische Flüchtlingskinder ins Schuljahr – für sie wurden zwei zusätzliche Eingliederungsklassen gebildet Die geflüchteten Kinder aus der Ukraine werden in Wil in Eingliederungsklassen unterrichtet. Ziel ist es, die Kinder in die Regelklassen zu integrieren. Bei den zwei Kindergartenkinder ist dies bereits nach den Sommerferien der Fall.

Für die Kinder aus der Ukraine steht ab Montag vor allem eines auf dem Plan: Deutsch lernen. Bild: Michel Canonica

Noch können die Schulkinder die letzten freien Tage geniessen, bis Ende Woche bleibt es auch noch warm. Dann, ab Montag, heisst es aber wieder: Rucksack packen, Schulbank drücken und Ufzgi machen. Auch für die Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind.

Aktuell werden in der Stadt Wil 34 ukrainische Flüchtlingskinder unterrichtet, wie es auf Anfrage heisst. Zwei sind im Kindergarten, 23 in der Primarstufe und neun in der Oberstufe.

Zusätzliche Eingliederungsklassen geschaffen

Jigme Shitsetsang, Wiler Stadtrat und Vorsteher des Departements Bildung und Sport Bild: PD

Die Kinder aus der Ukraine würden in Eingliederungsklassen für Fremdsprachige unterrichtet, erklärt Stadtrat Jigme Shitsetsang. Er ist der Vorsteher des Departements Bildung und Sport. Bereits davor habe es in der Stadt Wil zwei solche Eingliederungsklassen, eine in der Primar- und eine in der Oberstufe, für Kinder gegeben, die aus dem Ausland zugezogen seien. Zwischen den Frühlings- und Sommerferien seien zwei zusätzliche Eingliederungsklassen auf der Primarstufe und eine spezielle Klasse für Kindergartenkinder eröffnet worden, so Shitsetsang.

Für die zwei neu eröffneten Eingliederungsklassen seien neue Lehrpersonen eingestellt worden. Diese würden zudem von Assistenz-Lehrpersonen unterstützt, die teilweise auch Ukrainisch sprechen. Jene Eingliederungsklassen, die schon zuvor bestanden, werden von Lehrpersonen beschult, die langjährige Erfahrung im Unterrichten von fremdsprachigen Kindern haben.

Unterschiedliche Erfahrungen bei der Flucht

Derzeit gibt es in Wil zwei Flüchtlingskinder im Kindergartenalter. «Diese beiden Kinder werden nach den Sommerferien nicht mehr in einer separaten Klasse unterrichtet, sondern in die Regelklassen integriert», so Shitsetsang. Die restlichen Schülerinnen und Schüler werden auf die drei Eingliederungsklassen der Primarstufe und Oberstufe aufgeteilt. Dort treffen sie teilweise auf andere Kinder, die aus dem Ausland zugezogen sind.

Das Unterrichten der Flüchtlingskinder ist nicht ganz einfach. Shitsetsang nennt zwei Dinge:

«Herausfordernd ist einerseits, dass die Kinder auf der Flucht von der Ukraine in die Schweiz ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben.»

Andererseits könne es für die Lehrperson auch herausfordernd sein, wenn die Kinder untereinander Ukrainisch sprechen.

Laufende Integration

Der Fokus liegt auch nach den Sommerferien vor allem auf einem: dem Lernen der deutschen Sprache. «Es werden aber alle Fächer unterrichtet», sagt Shitsetsang. Auch die Unterrichtszeiten seien grundsätzlich die gleichen wie in den Regelklassen.

Sobald die Deutschkenntnisse es zulassen, werden die Kinder aus der Ukraine, genau wie die anderen Kinder aus den Eingliederungsklassen, in die Regelklasse integriert. Es sei gut möglich, dass die Schülerinnen und Schüler zu Beginn beispielsweise nur an einem Nachmittag die Regelklasse besuchen würden und dann immer öfter, bevor sie schliesslich vollständig in die Regelklasse integriert würden, erklärt der Departementsvorsteher.

«Die Integration ist abhängig von der Entwicklung der Kinder und wird individuell angeschaut.»

Auch die Pause verbringen alle Kinder gemeinsam. Zudem würden die Kinder aus den Eingliederungsklassen auch an allen Veranstaltungen wie Sporttagen oder Sonderwochen teilnehmen.