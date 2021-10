Schützenswert Das älteste Haus in Müselbach soll verkauft werden: Gemeinde Kirchberg und katholische Kirche tauschen Grundstücke An der Chogelhuetstrasse 27a entsteht nun doch kein Gemeinschaftsraum im Dorf. Das Gebäude wurde als schützenswert eingestuft, was einen Neubau verunmöglicht. Nun soll die Liegenschaft verkauft werden.

Das Haus an der Chogelhuetstrasse 27a stammt aus dem Jahr 1627. Bild: PD

Eigentlich sollte das Haus an der Chogelhuetstrasse 27a in Müselbach abgerissen werden. An seiner Stelle wollte die Katholische Kirchgemeinde Kirchberg in Müselbach den so dringend benötigten Gemeinschaftsraum erstellen. Denn abgesehen vom ehemaligen Schulhaus Müselbach, stehen im Dorf keine Räume für eine öffentliche Nutzung für Vereine zur Verfügung.

Eine Bauuntersuchung hat 2018 aber ergeben, dass das Haus aus dem Jahr 1627 stammt und somit das älteste, noch bestehende Haus in der Gemeinde ist. Die kantonale Denkmalpflege beurteilte das Gebäude deshalb als Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung – und der geplante Abbruch somit vom Tisch.

Hoher kulturgeschichtlicher Zeugniswert

Nun stand der Erhalt des Gebäudes im Vordergrund. Ein Gutachten zeigte 2020 einen besonders hohen architekturgeschichtlichen, bautypologischen und kulturgeschichtlichen Zeugniswert des Hauses. Deshalb müsse der Firstständerbau in seiner Gesamtkonstruktion bestehen bleiben, ebenso das Volumen des angebauten Sticklokals.

Daraufhin meldete eine private Käuferschaft Interesse am Kauf und an einer fachgerechten Sanierung des Grundstückes an. Damit ein Verkauf des Gebäudes an der Chogelhuetstrasse 27a aber überhaupt möglich ist, aber trotzdem weiterhin ein Standort für einen Gemeinschaftsraum gesichert bleibt, hat der Gemeinderat der Katholischen Kirchgemeinde zugesichert, Land im ähnlichen Umfang für einen künftigen Verkauf an die Kirchgemeinde zur Verfügung zu stellen.

Ein Abtausch zwischen Gemeinde und Kirche

Damit komme es sozusagen zu einem Tausch, auch wenn Verkauf und Kauf zeitlich auseinanderlägen, heisst es im Gemeindeblatt. Um welche genaue Fläche es sich bei diesem Abtausch handeln wird, ist noch zu definieren. Geplant ist vorerst, das Grundstück an der Chogelhuetstrasse 27a öffentlich auszuschreiben. So sollen alle Interessierten sich als Käuferin beziehungsweise Käufer bewerben und ein Angebot einreichen können.

Auf den ausdrücklichen Wunsch der Katholischen Kirchgemeinde Kirchberg erfolgt die Abwicklung des Verkaufs durch die politische Gemeinde. Daher soll das Grundstück zuerst an die Politische Gemeinde Kirchberg veräussert und erst in einem zweiten Schritt an die künftige Eigentümerschaft weiterverkauft werden. Da bei der Katholischen Kirchgemeinde Kirchberg die Bürgerversammlung noch über den Verkauf an die Politische Gemeinde Kirchberg im nächsten Frühjahr beschliessen muss, erfolgt die Ausschreibung unter einem entsprechenden Vorbehalt. (gk/gia)