Schönste gekürt, Schnellste gefeiert und Traditionelles zelebriert – Alle Bilder zum Jahrmarkt in Niederbüren

Hinter der 1500-Seelen-Gemeinde Niederbüren liegen Tage voller Höhepunkte. Die Organisatoren des Herbstmarktes hatten fast alles, was es zu sehen, zu hören, zu erleben und zu feiern gibt in ein einziges Wochenende gepackt. Das Programm zog Interessierte zuhauf an.