Schneeticker Trotz Corona: Massen an Menschen +++ Starke Beeinträchtigungen beim öV +++ Grosses Chaos auf den Strassen Die erneuten heftigen Schneefälle in der Nacht auf Freitag führen in der ganzen Region zu selten gewordenen Ausnahmezuständen.

Der Bahnhof in Wil versinkt im Schnee. Bild: Simon Dudle

Blackout: Zu sehen ist die Hauptstrasse Wil-Oberuzwil in Schwarzenbach. Im Quartier bleibt es dunkel. Bild: Simon Dudle

(red) In Schwarzenbach ist es zu einem Stromausfall gekommen. Wo die Ursache liegt und wie lange die Behebung dauert, ist noch unklar.

Am Bahnhof Wil: Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt. Bild: Simon Dudle

An den Bahnhöfen wird auf mögliche Verspätungen aufmerksam gemacht. Wer nicht schon in weiser Voraussicht mindestens einen Zug früher genommen hat, dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit zu spät am Zielort eintreffen. Ganz besonders trifft dies auf den Busverkehr zu, der sich hinter Autos auf weissen Strassen durchquälen muss.

Die Räumungsdienste kommen mit der Arbeit kam nach. Vorrangig werden die wichtigsten Strassen vom Schnee befreit. Die Trottoirs müssen warten. Für Fussgänger bedeutet dies: Stiefel anziehen. Es liegt aktuell bis zu 40 Zentimeter Neuschnee.

Die Office-Pflicht gilt erst ab Montag. In Wil trifft offenbar auch das Coronavirus verspätet ein. Bild: Simon Dudle

Am Bahnhof Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Das neue Quiz: Wer findet sein Auto als Erster? Bild: Beat Lanzendorfer

Die Technik versagt gegenüber der Schneemassen auf dem Goldenen Boden in Lichtensteig. Bild: Urs Hemm