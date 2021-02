SCHMUTZIGER DONNERSTAG Nach der Chratzbörschte: Unser nächstes Ziel ist der Nörgeli Zum zweiten Mal hat die «Wiler Zeitung» den Flawiler Fasnachtspreis verliehen bekommen - für eine Zeitungsente. Sehr zur Freude der Redaktion. Eine Kampfansage von Redaktionsleiter Simon Dudle.

Auf dem Bleicheplatz soll dereinst eine Zeitungsente verbrannt werden. Bild: PD

Häfliger oder Häfeli? Ueli oder Ulrich? Fastnacht oder Fasnacht? Was sind wir stolz auf diese Chratzbürschte. Oder doch Chratzbörschte? Seit 1982 wird sie jeweils am «SchmuDo» verliehen. Und die «Wiler Zeitung» darf den heiss begehrten Wanderpreis nun schon zum zweiten Mal temporär ihr Eigen nennen. Es ehrt uns ganz besonders, dass die Zeitungsente ein Jahr lang in Flawil gackert.

Unsere Werbeabteilung hat nun übrigens entschieden, auf die Rechnungsstellung an eine Flawiler Goldschmitte zu verzichten und die Berichterstattung unter dem Schlagwort «Gratiswerbung» abzutun.

St. Gallen - Simon Dudle Redaktion Wiler Zeitung Urs Bucher

Aber natürlich ist der Hunger auf mehr noch längst nicht gestillt. Denn aller begehrten Dinge sind bekanntlich drei. Mal schauen, ob es wieder 26 Jahre dauert, bis der Chratzbörschten-Hattrick komplett ist.

Inzwischen halten wir schon Ausschau nach anderen Errungenschaften. Als Nächstes nehmen wir die Wiler Fastnacht – ja Fastnacht schreibt man in der Äbtestadt mit einem «t» in der Mitte – ins Visier. Mit Vehemenz und Nachhaltigkeit streben wir an, dass dereinst eine überdimensional grosse «Wiler Zeitung» als Nörgeli auf dem Bleicheplatz verbrannt wird. Zur Not darf auch eine kritische Zeitungsente explodieren. Wobei wir natürlich gut aufpassen würden, dass die Chratzbörschte nicht auch grad noch in Flammen aufgeht.

Und ja: Wir geben uns selbstverständlich Mühe, dass nicht plötzlich eine ganze Entenfamilie entsteht. Und das nicht erst ab dem Aschermittwoch. Versprochen.