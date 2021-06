Schliessung Jetzt verliert auch Oberbüren seine Post: Spar wird zur Postfiliale Pakete aufgeben, Einzahlungen erledigen oder Bargeld beziehen. Für solche Dienstleistungen gibt es in Oberbüren die Post. Das ändert nun. Voraussichtlich ab dem 4. Quartal dieses Jahres wird die Filiale geschlossen. Die Postgeschäfte können ab diesem Zeitpunkt im Spar erledigt werden.

Die Post in Oberbüren wird voraussichtlich im vierten Quartal geschlossen. Bild: Urs Bänziger

(ahi/gk) Die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten nachhaltig. Das spürt auch die Post, da die Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte immer seltener am klassischen Schalter tätigen. Auch in der Filiale Oberbüren werden immer weniger Einzahlungen gemacht oder Briefe aufgegeben. Aus diesem Grund suchte die Post bereits seit einiger Zeit nach einer Alternative, damit die Einwohnerinnen und Einwohner auch in Zukunft ihre Postgeschäfte im Dorf erledigen können. Dazu führte sie auch Gespräche mit der Gemeinde.

Umgestaltung der Spar-Räume

Nun steht fest, dass die Post voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2021 ihre Filiale durch eine Filiale mit Partner im Spar ersetzt. Die Räume des Spar werden zusätzlich umgestaltet, damit sich die Kundschaft möglichst wohl fühlt. «Für mich ist die Zusammenarbeit mit der Post ein wichtiges zweites Standbein in meiner Geschäftstätigkeit hier in Oberbüren», lässt sich der Geschäftsinhaber Markus Egli auf der Website der Gemeinde zitieren.

Eine Postfachanlage, voraussichtlich am Standort des Partners, ergänzt das Angebot. Zusätzlich will die Post in Oberbüren eine unbediente Geschäftskundenstelle einrichten, die Detailabklärungen hierzu sind im Gange.

Ein- und Auszahlungen an der Haustüre

Die Post ergänzt das Angebot der Filiale mit Partner in Oberbüren durch den kostenlosen Service «Bareinzahlung und -auszahlung am Domizil». Damit kann die Bevölkerung in Oberbüren Ein- und Auszahlungen weiterhin mit Bargeld abwickeln, und zwar direkt beim Pöstler an der Haustüre. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, genügt eine einmalige Anmeldung beim Kundencenter der Post oder in einer Filiale.

Das Format der Filiale mit Partner, welches die Post in Oberbüren umsetzt, umfasst die täglich nachgefragten Postgeschäfte. Dieses Modell wird in der Schweiz bereits an über 1200 Standorten umgesetzt – so bereits auch in Niederwil.

Nach der Schliessung des Standorts Oberbüren gibt es im Einzugsgebiet des Dorfes noch drei offizielle Poststellen: an der Bahnhofstrasse in Uzwil, an der Wiesentalstrasse in Oberuzwil sowie an der Herbergstrasse in Zuzwil.