SCHLAMMSCHLACHT Heute Wacken, damals Jonschwil: Erinnerungen an ein Festival, das fast zur Katastrophe wurde Dieser Tage machen Schlammbilder vom Wacken Open Air in Norddeutschland die Runde. Knöcheltief stehen die Festivalbesucher im Morast. Das gab es auch im Raum Wil.

Die Degenau bei Jonschwil stand beim Sonisphere-Festival unter Wasser. Bild: Reto Martin (Jonschwil, 18. 6. 2010)

Noch bis Samstagabend läuft das Heavy-Metal-Festival im norddeutschen Wacken. Es ist eines der grössten weltweit und sorgt aktuell auch in der Schweiz für Schlagzeilen. Nicht wegen der Musik, sondern wegen der Schlammmassen, welche es auf dem Areal nach intensiven Regenfällen gegeben hat. Die Situation wurde so prekär, dass ein Einlassstopp verhängt werden musste.

Das weckt auch im Raum Wil Erinnerungen. In Jonschwil war es im Juni 2010 zu einer ähnlichen Schlammschlacht gekommen. Die erste Ausgabe des Sonisphere-Festivals in der Schweiz war im Gebiet Degenau über die Bühne gegangen und hatte rund 47’000 Personen angezogen. Anhaltender Starkregen sorgte für ein Chaos im Dorf. Ein Krisenstab musste eingesetzt werden. Die Kritik im Nachgang war gross. Der Anlass sei eine Nummer zu gross gewesen, liess sich der damalige Gemeindepräsident Stefan Frei hinterher zitieren. Einem möglichen zweiten Sonisphere-Festival in Jonschwil erteilte der Gemeinderat eine Absage.

Das Sonisphere ging als Schlammschlacht in die Geschichte ein. Bild: Reto Martin (Jonschwil, 18. 6. 2010)

2014 gab es in Jonschwil aber doch wieder ein grösseres Open Air – den Sonnentanz. Doch auch da ging einiges schief. Zwar war es kein Schlammchaos mehr und es tanzten «nur» knapp 18’000 Personen. Aber es hagelte Lärmklagen. Und dies, obwohl mehrere Konzerte kurzfristig abgesagt werden mussten. Der Veranstalter ging kurze Zeit später in Konkurs. Danach entschied der Gemeinderat Jonschwil, überhaupt keine lärmintensiven Veranstaltungen mehr zu bewilligen.