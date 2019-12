Schlägereien, Weihnachtslieder und die Bänke am Bahnhof Flawil: Diese Ereignisse sorgten 2019 in der Region Wil für Kopfschütteln

Nebst trockenen sachpolitischen Themen sorgten 2019 verschiedene Ereignisse und Entscheide für ungläubiges Stauen, fassungsloses Kopfschütteln oder veritablen Ärger. Mehrere Schlägereien am Wiler Bahnhof verunsicherten, die Diskussionen um ein Lehrmittel und der Verzicht auf Weihnachtslieder in Wil verliefen kontrovers. Zur Posse verkamen letztlich die fehlkonstruierten Bänke am Flawiler Bahnhof.