Der Sommeranlass des Heimatvereins Magdenau-Wolfertswil findet dieses Jahr auf dem Hof der Familie Eisenring im Weiler Spilberg westlich von Magdenau statt. Der Ort an der Wanderroute Magdenau-Winzenberg ist schon vor über 800 Jahren in den Annalen erwähnt worden. Einerseits war es der Ritter Konrad von Landegg, anderseits auch das Kloster Magdenau, die ihren Einfluss auf diese Gehöfte und Ländereien hatten. Den Interessierten wird aufgezeigt, was sich um diesen Fleck der Gemeinde Degersheim und in den vergangenen 1000 Jahren abgespielt hat. Welche Bedeutung hatten die Ritter und ihre Burgen? Wer waren die früheren Bewohner auf dem Spilberg und wie sah ihr Alltag aus? Der musikalisch umrahmte Anlass ist öffentlich und findet wetterunabhängig am kommenden Freitag, 10. August, ab 19.00 Uhr statt.