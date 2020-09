Video Sanierungsprojekt Gare de Lion in Wil: Noch mehr Kultur unter einem Dach Der Wiler Gare de Lion weist erhebliche bauliche Defizite auf. So sind beispielsweise der Eingangsbereich wie auch die Büros viel zu eng gestaltet. Diese Mängel sollen nun beseitigt werden.

Das Siegerprojekt fällt durch ein vergrössertes Dach auf, das eine verbesserte Raumnutzung ermöglichen soll. Visualisierung: PD

Mit viel Idealismus und Herzblut mauserte sich ein ehemaliger Lokschuppen der Mittel-Thurgaubahn innert 30 Jahren zu einer Kulturstätte von überregionaler Bedeutung. Das grosse ehrenamtliche Engagement von Freiwilligen in der Betriebsführung hat seit Beginn nicht nachgelassen, jedoch ermöglicht mittlerweile seit 2008 eine neue Generation von kulturell Engagierten rund 60 Konzerte und Veranstaltungen im Jahr, zum Grossteil ehrenamtlich.

Seit 2008 ist das farbenprächtige Gebäude neben dem Silo als Gare de Lion bekannt. In jenem Jahr hat die Stadt Wil letztmals in das Gebäude investiert, es wurden Toilettenanlagen sowie ein Garderobencontainer realisiert.

Seit Jahren erhebliche bauliche Mängel

Seit Jahren zeigen sich erhebliche Mängel in der baulichen Infrastruktur. So ist etwa der Eingangsbereich ein Nadelöhr, der bei grösseren Besuchergruppen zu Hygiene- und Sicherheitsproblemen führen kann. Die energetische Situation entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften.

Der Bürobereich ist eng und im Winter sehr kalt, um nur einige Beispiele der Defizite zu nennen. Um die bauliche und betriebliche Situation zu verbessern, wurden von der Stadt Wil drei Architekturbüros zu einer Projekteingabe eingeladen: Bürge Wendel aus Wil, GSI Architekten sowie Barão-Hutter, beide aus St.Gallen.

Alle drei vorgelegten Projekte bewegen sich in den vom Finanzplan der Stadt Wil vorgesehenen 3,4 Millionen Franken. Abweichungen von rund 20 Prozent sind gemäss einer unabhängigen Kostenanalyse denkbar. Der Planungsprozess habe viele interessante Ideen ergeben, sagte Renato Tamburlini, Leiter Hochbau der Stadt Wil, am Montag an der Medienorientierung im Gare de Lion.

Blickfang und grössere Nutzfläche

Als Siegerprojekt wurden von der Jury die Pläne von Barão-Hutter erkoren. Als augenfälliges Merkmal fällt das ausgedehnte Dach auf, das einerseits ein Blickfang sein soll, andererseits aber verschiedene betriebliche Bedürfnisse unter sich vereinigt. Es ergibt sich dadurch eine grössere Nutzfläche, auch im Aussenbereich.

Im Weiteren werden die Abläufe in der Gastronomie und in der Sicherheit optimiert, die Infrastruktur wird professionalisiert sowie die energetische Situation verbessert.

Matthias Loepfe, Präsident des Vereins Kulturzentrum Wil, das den Gare de Lion betreibt, verspricht sich nach der baulichen Anpassung auch erhöhte Chancen, neue Gästesegmente anzusprechen und durch die Vermietung der Räume an Firmen oder private Gruppen zusätzliche Einnahmen zu generieren. Sie würden zu einem verbesserten Betriebsergebnis beitragen.

Künstler erwarten gewisse Minimalstandards

Zudem kann den Künstlern eine angemessene Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. «Wir stehen mit anderen Konzertveranstaltern in Konkurrenz», führte Loepfe aus. Gewisse Minimalstandards bezüglich Infrastruktur werden von den Auftretenden erwartet, hier bestehen derzeit Unzulänglichkeiten, wie etwa fehlende Toiletten und Duschen für die Musiker.

Nach Angaben der Projektverantwortlichen könne das Bauprojekt im Idealfall bis Ende 2022 realisiert werden. Verzögerungen sind denkbar. «Die grössten Unwägbarkeiten sind im politischen Prozess», sagte Renato Tamburlini. Das Projekt muss vom Stadtparlament bewilligt werden.

Wie das Architektenduo Barão-Hutter festhielt, stellt das Vorhaben ihres Projektes von baulicher Seite keine übermässigen Anforderungen. Wenn alle Bewilligungen vorliegen, könne der Umbau relativ rasch realisiert werden.