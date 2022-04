Trotz baulicher Überraschungen und Lieferengpässen konnte das Lernschwimmbecken in Zuckenriet saniert werden

Das Hallenbad in der Sproochbrugg in Zuckenriet wurde saniert. Der Kostenvoranschlag von rund 1,7 Millionen Franken sollte eingehalten werden können. Am Montag wird der Betrieb wieder aufgenommen.