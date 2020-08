Saisonstart für Münchwilen und Neckertal-Degersheim: Am Wochenende steht die zweite Cuprunde an Mehrere Teams aus der Region bestreiten am Samstag oder Sonntag den 1/32-Final des Ostschweizer Cups. Nebst klaren Ausgangslagen gibt es auch Aufeinandertreffen, die völlig offen sind – zum Beispiel die Partie der beiden 2.-Liga-Klubs Bronschhofen und Au-Berneck.

Neckertal-Degersheim und Stephen Bosshard (in Schwarz) wollen ihrer Favoritenrolle gegen Kirchberg gerecht werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Viele Teams aus der Region sind bereits vor einer Woche im Ostschweizer Cup in die Saison gestartet. Nun geht es mit den 1/32-Finalpartien vom Wochenende auch für die beiden 3.-Liga-Klubs Münchwilen und Neckertal-Degersheim los.

Für Neckertal-Degersheim kommt es am Samstag um 19 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei Kirchberg (4. Liga) zum Toggenburger Derby. Münchwilen trifft tags darauf um 12 Uhr auf Sarajevo 92 (5. Liga). Mit Tobel-Affeltrangen steht ein weiteres Team am Samstag im Einsatz. Der 3.-Liga-Klub ist um 18 Uhr auswärts gegen das eine Liga tiefer spielende Rorschacherberg favorisiert.

Frauen spielen um Einzug in den Viertelfinal

Am Sonntag um 11 Uhr steht Sirnach aus der 2. Liga bei St. Otmars 4.-Liga-Team im Einsatz und will sich keine Blösse geben. Das wohl spannendste Aufeinandertreffen findet zwischen Bronschhofen und Au-Berneck statt, spielen doch beide Equipen in der 2. Liga. Anpriff ist am Sonntag um 12.30 Uhr auf der Ebnet Bronschhofen.

Genauso viel Spannung verspricht die Partie der beiden 3.-Liga-Teams Heiden und Zuzwil (16 Uhr). Flawil aus der 3. Liga ist dagegen eine Stunde später eindeutiger Favorit gegen das 4.-Liga-Team Littenheid. Für die Flawiler geht es nach dem überraschenden 9:8-Erfolg nach Penaltyschiessen gegen Frauenfeld (2. Liga) darum, nun auch als Favorit zu bestehen.

Auch die Frauen sind am Wochenende im Einsatz. Mit Flawil (4. Liga) und Uzwil (2. Liga) sind zwei Teams aus der Region noch im Wettbewerb vertreten. Beide geniessen am Sonntag im Achtelfinal Heimrecht. Flawil trifft auf Kirchberg, das eine Liga tiefer spielt. Uzwil misst sich mit Ligakonkurrent Ebnat-Kappel.