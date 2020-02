«Sabine» und «Petra» verursachten regional  90 Prozent weniger Schäden als «Lothar» vor zwanzig Jahren

Im Toggenburg richtete der Wintersturm Sabine in den Wäldern nur wenig Schäden an, wie Regionalförster Christof Gantner sagt. «Meist sind es Einzelbäume, die umgestürzt sind.» Die Schäden beschränken sich grösstenteils auf den unteren Teil seines Verantwortungsbereichs, wo auch die Windgeschwindigkeiten höher ausfielen. Stand Montagabend befindet sich der geschätzte Schaden im Bereich von 6000 Kubikmeter. Zum Vergleich: Die Jahresnutzung der Toggenburger Wälder beträgt zirka 90000 Kubikmeter. «Für die Waldbesitzer ist es ärgerlich, dass Sturmholz finanziell nicht attraktiv ist», sagt Gantner. Gründe dafür seien die teure und nicht ganz ungefährliche Räumung sowie mögliche Risse im Holz, wodurch ein tiefer Verkaufspreis resultiert. Zumal die Holzpreise derzeit schon tief sind.

Einzelne Schulen liessen den Unterricht am Montag ausfallen. Am Dienstag wurde der normale Betrieb wieder aufgenommen. «Bei einem Schulausfall würden wir selbstverständlich eine Betreuung zu den Blockzeiten gewährleisten», sagt Stefan Gubler, Schulleiter Wildhaus-Alt St. Johann. «Falls der Schulweg gefährlich ist, macht jedoch die Betreuung in der Schule meines Erachtens keinen Sinn.» Auch die Oberstufe Sproochbrugg in Zuckenriet blieb geschlossen; die Schüler hätten ansonsten mehrere Kilometer über offenes Gelände gehen müssen. In Jonschwil-Schwarzenbach blieben sämtliche Schulen zu. Mit einzelnen Ausnahmen sei der Entscheid gut aufgenommen worden. Schulratspräsident Köbi Zimmermann zeigt Verständnis, dass nicht überall schnelle Lösungen für die Kinderbetreuung bereitstanden. (dh)