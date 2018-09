Rund 18000 Besucher erwartet: In Uzwil findet dieses Wochenende der Herbstmarkt statt Der Beginn der kalten Jahreszeit wird in Uzwil mit dem traditionellen Herbstmarkt eingeläutet. Die Besucher dürfen sich auf einige Erneuerungen freuen, denn das Organisationskomitee hat fleissig optimiert.

Annina Quast

Ein alljährliches Highlight: Der Zumba Kids Dance wird das Festzelt auch dieses Jahr bis in die letzte Ecke füllen. (Archivbild von 2016: PD)

Nebel, Schal und Kürbissuppe: Für viele herrscht im Herbst eine gemütliche Ruhe. Ruhig wird es aber dieses Wochenende in Uzwil ganz und gar nicht. Insgesamt 80 Aussteller, Familienshows, die Sportlerehrung und eine Partynacht hat das Geschäftszentrum Uzwil wieder auf die Beine gestellt. Seit 1980 gehört der Herbstmarkt zur Tradition in Uzwil – und gilt mittlerweile als einer der grössten Kulturanlässe der Region. Ein langjähriges Organisationskomitee kümmert sich auch dieses Jahr wieder um die Durchführung und wird von vielen lokalen Vereinen und Ausstellern unterstützt. «Der Herbstmarkt ist ein Traditionsanlass. Deshalb wollen wir das Event nicht völlig auf den Kopf stellen, kleine Erneuerungen gibt es aber dieses Jahr trotzdem», sagt Matthias Zindel, Kommunikationsverantwortlicher des Organisationskomitees.

Hüpfburg, Wettbewerb, Festführer und neuer Hauptsponsor

So soll ein Festführer mit Programm und Ausstellerverzeichnis den Besuchern helfen, sich zu organisieren und zurechtzufinden. Eltern können so zum Beispiel gezielt mit ihren Kindern die Clownshow Pepe & Tommy besuchen – sofern sich die Söhne und Töchter nicht lieber auf der neuen Hüpfburg im Kinderparadies austoben wollen. Die Raiffeisenbank ist neben Schützengarten neuer Hauptsponsor und lanciert einen Wettbewerb für alle Besucher. Dazu muss man sich lediglich als Herbstmarkt-Fan zu erkennen geben – mit dem Herbstmarkt-Aufkleber, der, ebenso wie der Festführer, am Anlass verteilt wird.

Feiern bis in den frühen Morgen

Am Freitagabend schwingt Uzwil dann das Tanzbein bis in den frühen Morgen, denn: «In der Freinacht müssen wir die Musik nur leiser machen, jedoch nicht ausschalten», sagt Matthias Zindel. Natürlich fehlt auch die Sportlerehrung der IG Sport Region Uzwil am Freitag nicht. Mit grosser Spannung wird die Verleihung des Sonderpreises erwartet. Die Veranstalter hüllen sich dazu, wie auch zu den geladenen Gästen, noch in Schweigen. Lediglich der Fakt, dass es dieses Jahr zwei Sonderpreise gibt, ist bereits bekannt.

Vorschriften bilden neue Herausforderungen

Seit 1980 hat sich so einiges verändert und es haben sich neue Aufgaben gebildet.

«Die grösste Herausforderung sind mittlerweile die ganzen Bewilligungen und die Beachtung und Einhaltung der Vorschriften. Diese haben in den letzten Jahren stark zugenommen»

Besonders schön sei aber die konstante Mitwirkung der Vereine, ohne sie könnte der Herbstmarkt nicht durchgeführt werden. «Wir sind organisatorisch auf Kurs, nun hoffen wir nur noch auf Sonnenschein», sagt Rolf Raschle, OK-Präsident.