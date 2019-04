Rüegg und Sigrist: Die zwei jungen Frauen gehören an der Eishockey-WM

zu den Routiniers Dominique Rüegg aus Rossrüti und die Uzwilerin Shannon Sigrist bestreiten heute Abend ihr zweites WM-Spiel in Finnland. Die Teilnahme von Verteidigerin Sigrist hing lange am seidenen Faden. Daniel Monnin

Liefen an den Olympischen Spielen 2018 für das Schweizer Nationalteam auf (von links): Dominique Rüegg und Shannon Sigrist. (Bild: PD)

Mit zehn Spielerinnen mit Jahrgang 1999 und jünger ist das Schweizer Frauenteam das jüngste aller Zeiten. Hinzu kommen acht WM-Neulinge. Im finnischen Espoo steht die Equipe vom 4.–14. April vor einer besonderen Herausforderung: Die Nummer fünf der Weltrangliste ist in der erstmals mit zehn Teams ausgetragenen WM in der stärkeren Gruppe mit Weltmeister USA (acht Titel), Kanada (zehn Titel), Finnland (zwölf Mal Bronze) und Russland (drei Bronzenmedaillen) eingeteilt.

Nationaltrainerin Daniela Diaz sieht im Umbruch nach den Olympischen Spielen 2018 auch eine Chance für die Zukunft:

«Die jungen Spielerinnen können wertvolle Erfahrungen sammeln und von den Partien gegen die besten Nationen sowie von unseren Leadern und Routiniers lernen und profitieren.»

Vor Turnier für Viertelfinal qualifiziert

Dabei kommt dem Team der neue Modus entgegen: Als fünftbeste Nation sind die Schweizerinnen bereits für den Viertelfinal qualifiziert und können nicht absteigen. «Wir wollen den starken Gruppengegnern das Leben so schwer wie möglich machen und diese vier Spiele nutzen, um als Team noch enger zusammenzurücken und für das Viertelfinal bestens vorbereitet zu sein», sagt Diaz.

Dominique Rüegg bestreitet bereits ihre vierte WM. (Bild: PD/SIHF)

Obschon erst 23 Jahre alt, zählt Dominique Rüegg aus Rossrüti zu den Routiniers. «Zum ‹alten Eisen› gehöre ich zwar noch nicht», sagt die Stürmerin der ZSC Lions. «Aber es ist schon richtig: Mit über 100 Länderspielen und meiner vierten WM-Teilnahme gehöre ich zu den erfahreneren Spielerinnen im Team.»

Rüegg will als Vorbild vorangehen

Ihre Aufgabe sei es deshalb, die Neulinge zu unterstützen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch ein Vorbild zu sein. Besonders wichtig sei für sie, dass die erfahrenen Spielerinnen den jungen vorzeigen würden, dass man – unabhängig vom Spielstand – dranbleiben, hart arbeiten müsse und nie aufgeben dürfe. Diese positive Einstellung hat das Team 2012 an der WM zu Bronze getragen und zwei Jahre später zum olympischen Bronzen-Coup von Sotschi.

Rüegg sieht in den Gruppenspielen gegen die Favoriten eine willkommene Anpassungsphase:

«Niederlagen sind wohl vorprogrammiert, aber es kommt immer drauf an, wie wir diese Spiele nutzen.»

In der starken Gruppe ohne Druck

Und: «Wir können als deutlicher Aussenseiter ohne Druck aufspielen und uns auf jenes Spiel vorbereiten, in dem wir alles geben müssen: den Viertelfinal.»

Eine Halbfinal-Qualifikation – gleichbedeutend mit der Tatsache, dass die Schweizerinnen auch 2020 in der stärkeren Gruppe spielen werden, wäre auch für Trainerin Daniela Diaz ein «echter Coup». Dazu brauche es jedoch einen grossen Effort, eine tadellose Einstellung und viel Charakter.

Shannon Sigrist bringt die Erfahrung aus 64 Länderspielen mit. (Bild: PD/SIHF)

Der Leidensweg der Shannon Sigrist

Während Rüegg als Stammspielerin von Anfang an gesetzt war, hing die WM-Teilnahme von Shannon Sigrist aus Uzwil am seidenen Faden. Die vergangenen Monate waren für die 20-jährige Verteidigerin schwer. Von Mitte Oktober bis Mitte Februar fiel sie aus und verlor zwischenzeitlich gar den Glauben an eine Rückkehr. Nun ergänzt sie das Team mit der Erfahrung aus 64 Länderspielen, drei WM-Teilnahmen und den Olympischen Spielen 2018. Was war passiert?

Am Ursprung der Misere stand eine Rückenverletzung aus dem Jahr 2017, die nie richtig ausgeheilt war. Ein neuerlicher harter Kontakt führte zu zwischenzeitlichen Lähmungserscheinungen und dem fast völligen Verlust an Kraft und Muskeln im linken Bein. Die Nerven waren beschädigt. Sie wieder aufzubauen, habe Zeit gebraucht. Sigrist sagt:

«Da ich alles einseitig machte, habe ich auf der ganzen linken Körperseite die Muskulatur vernachlässigt und verloren. Sie wieder aufzubauen, hat Zeit gebraucht.»

Zweifel und Ängste

Der Weg zurück war lang und begleitet von Zweifeln und Ängsten. Doch Sigrist hat den Turnaround geschafft und dabei auch Kraft aus Erinnerungen an viele positive Momente in ihrer noch jungen Karriere geholt. Am 23. Februar hat sie im Team des SC Weinfelden ihr Comeback gegeben – es reichte noch für zwei Playoutspiele gegen Thun.

Das Gefühl sei zurück, die Motivation auch. «Ich habe alles versucht, um den Trainingsrückstand aufzuholen und das Feeling wieder zu finden.» Sie tat es im Fitnesszentrum und auf dem Eis. Zuerst mit Weinfelden und seit dem Meisterschaftsende mit ihrem ehemaligen Team, den Novizen-Elite-Junioren von Rapperswil-Jona.

Mentor brachte sie zurück in die Spur

Dort wurde sie von ihrem Mentor, dem Rapperswiler Novizen-Stufenleiter und ehemaligen U18-Nationalcoach Kevin Parada bestens betreut. «Es ging Schritt für Schritt aufwärts. Ich fühle mich bereit für die WM.» Kraft schöpft sie auch daraus, «dass wir ein junges erfolgshungriges Team haben, mit dem wir in den nächsten Jahren noch einiges erreichen können».