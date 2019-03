Rückrundenstart im Amateur-Fussball für Uzwil, Wil U20 und Bazenheid: Die Jagd auf den Leader ist eröffnet

Uzwil, Bazenheid und Wil U20 starten am Wochenende in die Rückrunde der 2. Liga interregional. Die zweite Wiler Mannschaft strebt den Ligaerhalt an – die anderen zwei Clubs blicken nach oben.