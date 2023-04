Rückblick Von der Leinwandproduktion über die Stickerei bis zur Herstellung von Traktoren: Produkte aus Wil wurden für die ganze Schweiz produziert Verschiedenste Branchen haben die Stadt Wil sowie auch das Stadtbild geprägt. So haben auch der Goldene Boden und der Bleicheplatz ihren Namen erhalten.

Der Hofplatz beim Hof zu Wil wurde auch Goldener Boden genannt. Bild: Hans Sutter

In Wil erlebten sehr unterschiedliche Branchen ihre Glanzzeiten. Die Schweiz wurde mit Qualitätsprodukten aus Wil versorgt. Der Hofplatz etwa wurde auch Goldener Boden genannt. «Diese Bezeichnung stammt vom einst in der Altstadt florierenden Handwerk», weiss Altstadtführer Ruedi Schär.

Ruedi Schär, Ortsbürgerrat. Bild: Adrian Zeller

Daneben war Textilverarbeitung eine wichtige Einnahmequelle. Fürstabt Ulrich Rösch führte laut Schär im 15. Jahrhundert die Herstellung von Leinwand ein. Sie verlieh dem Bleicheplatz seinen Namen. «Bis ins 18. Jahrhundert wurde dort gebleicht», erzählt Ortbürgerrat Schär. Entsprechende Produkte mit dem Wiler Bär als Qualitätssiegel wurden bis nach Frankreich verkauft. Mit zusätzlichen Marktrechten erhöhte Rösch zudem die Bedeutung von Wil als regionaler Marktplatz.

Aufstieg und Fall einer Weberei

Im Jahr 1800 löste die Baumwolle die Leinwandproduktion ab. Zu den Pionieren gehörte Johann Baptist Müller, der 1833 samt seinem Haus von Mosnang nach Wil übersiedelte und seinen Aufstieg als Hotelier des «Schöntal», im heutigen Gebiet des Centralhofs, begann. 20 Jahre später richtete er mit seinen Söhnen eine Buntweberei ein. Sie importierte laut dem Wiler Chronisten Karl Ehrat die ersten mechanischen Webstühle aus England in die Schweiz. Rund 200 Personen fanden in der Buntweberei Arbeit.

Das war eines der Gebäude des Müller-Familienunternehmens. Bild: Adrian Zeller

Konkurrenz aus Grossbritannien und aus Japan setzen dem intensiven Exportgeschäft des Unternehmens zu. Ein Grossbrand im Herbst 1894 versetze der einst florierenden Firma den Todesstoss. Die Häuser «Wiesental» sowie «Friedtal» am Friedtalweg gehörten zum einstigen Komplex des Müller-Familienunternehmens. Die Liegenschaften werden heute als Röntgeninstitut respektive als medizinische Praxis genutzt.

Ungefähr im gleichen Zeitraum entwickelte sich Wil zu einem Zentrum der Kirchenausstattung – die Wiler Zeitung berichtete in der Ausgabe vom 23. Januar. Schreiner und Kunsthandwerker arbeiten im damals beliebten Stil der Neugotik. Sie schufen Statuen, Beichtstühle und Orgelgehäuse und weitere Inneneinrichtungen für Sakralbauten in der ganzen Deutschschweiz. Bereits im Mittelalter hatten Kunsthandwerker den Ruf von Wil als Zentrum für kirchliche Gold- und Silberschmiedearbeiten geprägt.

Ein Maschinensaal an der Pestalozzistrasse in Wil. Bild: Staatsarchiv

Stickerei war ein wichtiger Wirtschaftszweig

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Stickerei ein wichtiger Wirtschaftszweig in Wil. Im West- und Südquartier sind noch heute ehemalige Stickereilokale erkennbar. Die Säntisstrasse ist von Wohnhäusern des entsprechenden Personals gesäumt. Und an der Hubstrasse entstand eine Ausbildungsstätte für Schifflisticker. Sie arbeiteten unter anderem im 1895 erstellten Neubau der Stickereifirma Reichbach und Co. in Bahnhofsnähe.

«Nach einigen Jahren versiegte diese zeitweise sehr reichlich fliessende Verdienstquelle», berichtet Ehrat. Grund war der Einbruch der Nachfrage nach Stickereiprodukten durch den 1. Weltkrieg. In der ehemaligen Reichbach-Liegenschaft wurden ab 1925 Royal-Strumpfwaren produziert. «Bis anfangs der 1940er Jahre stieg das Unternehmen zur grössten Strumpffabrik der Schweiz auf und produzierte mehr als 1,5 Millionen Paar Strümpfe im Jahr», schreiben die Historiker Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der Wiler Stadtchronik von 2020.

Im Laufe der Jahre nahmen in Wil auch Firmen zur Herstellung von Bademode, Strickwaren oder Fahnen ihre Tätigkeit auf. Mittlerweile wird das entsprechende Gebäude als Fitnessstudio genutzt.

28'000 Traktoren in Wil hergestellt

Anfangs des 20. Jahrhundert setzte die Mechanisierung der Landwirtschaft ein. 1912 gründete August Högger in Wil eine entsprechende Fabrik. Aus ihr ging 1936 die Firma Agrar hervor, die Landmaschinen herstellte. Der Unternehmenssitz ist heute Balterswil. Das ebenfalls in den Vorkriegsjahren gegründete Logistikunternehmen Lagerhaus AG, das sich mittlerweile Camion Transport AG nennt, hat seinen Standort noch immer in Wil.

Das Traktorwerk von Hürlimann. Bild: wilnet

In einem leerstehenden Stickereilokal begann 1929 die Erfolgsgeschichte einer weiteren Wiler Branche. Firmengründer Hans Hürlimann hatte bei der Firma Högger Maschinenbau- und Werkzeugschlosser gelernt. Der Tüftler baute innovative Traktoren. Da das Unternehmen schnell florierte, wurde 1937 bis 1939 im Lindengut ein neues Fabrik- und Bürogebäude errichtet.

Gemäss Schätzungen wurden in Wil bis 1979 rund 28'000 Traktoren hergestellt. 1983 endete die Fabrikation von Traktoren in Wil, das Geschäft war immer weniger rentabel. Hürlimann ist heute ein Teil der SDF-Gruppe, zu der auch Markennamen wie Lamborghini Trattori, Deutz-Fahr sowie Same gehören.