Rückblick «Die freiwilligen Helfer hatten letztes Jahr eine noch höhere Bedeutung»: Die Pro Senectute in Wil feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum Auch während Corona haben die Freiwilligen bei der Pro Senectute Wil und Toggenburg eine wichtige Rolle gespielt. Durch sie konnte der Kontakt zu den älteren Menschen aufrechterhalten werden. Nach der Pandemie kann die Regionalstelle nun endlich ihren neuen Standort in Wil an einem Tag der offenen Tür zeigen.

Die Pro Senectute Wil und Toggenburg versuchte, das Kursprogramm im vergangenen Jahr aufrechtzuhalten, wenn auch mit Maske wie hier bei einem Jasskurs. Bild: PD

Vor 50 Jahren war es noch ganz anders. Im Jahr 1972 wurde erstmals eine Person für die Regionalstelle der Pro Senectute in Wil angestellt. Heute arbeiten 15 Fachmitarbeitende in der Regionalstelle. Während des 50-jährigen Bestehens hat sich einiges getan: Das Büro wurde unzählige Male gezügelt, Freiwillige, sogenannte Sozialzeit-Engagierte, sind hinzugekommen.

Peter Baumgartner, Regionalstellenleiter Pro Senectute Wil und Toggenburg. Bild: Sabrina Manser

337 Sozialzeit-Engagierte haben sich im vergangenen Jahr in der Haushaltshilfe, im Steuererklärungsdienst, im administrativen Dienst oder als Kursleitende für über 4200 ältere Menschen in der Region engagiert, wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist. «Im vergangenen Jahr hat die Bedeutung der Sozial-Engagierten noch mehr zugenommen», sagt Peter Baumgartner, Regionalstellenleiter der Pro Senectute Wil und Toggenburg.

«Es war wichtig, dass wir uns auf sie verlassen konnten.»

Der persönliche Kontakt kann nicht ersetzt werden

Durch die Freiwilligen habe man den Kontakt zu den älteren Leuten aufrechterhalten können, ergänzt Linda Schmollinger, Leiterin Begegnung und Austausch. «Der Kontakt war während der Einschränkungen der Coronapandemie für die älteren Menschen umso wichtiger.» Die Sozialzeit-Engagierten hätten auch die Schutzmassnahmen und ständig ändernden Regelungen gut mitgetragen. So hätten die Kurse im vergangenen Jahr mehr oder weniger stattfinden können, was von den Teilnehmenden sehr geschätzt wurde.

Linda Schmollinger, Leiterin Begegnung und Austausch, Pro Senectute Wil und Toggenburg. Bild: Sabrina Manser

Die Pandemie habe gezeigt, dass der persönliche Kontakt nicht durch den digitalen ersetzt werden könne. «Auch bei Kursen ist es nicht dasselbe wie vor Ort», sagt Schmollinger. Man werde an der Digitalisierung dranbleiben, vor allem bei jüngeren Pensionierten oder Angehörigen. Aber:

«Bei den Kursen geht es um die soziale Teilhabe.»

Auch langfristig dürften die Freiwilligen bei der Pro Senectute eine wichtige Unterstützung bleiben. «Es geht immer mehr in diese Richtung, dass die älteren Menschen mit gezielter Unterstützung eher länger zu Hause bleiben», sagt Baumgartner. Der ambulante Bereich werde zunehmen. So sei auch die Pro Senectute darauf angewiesen, dass sich ältere Menschen gegenseitig helfen. Auch angesichts der demografischen Entwicklung, sagt Baumgartner.

Mehr Auskünfte und mehr Anfragen für Engagements

Im vergangenen Jahr hätten mehr Pensionierte, die sich engagieren wollen, angefragt, sagt Schmollinger. «Sie möchten eine Struktur und haben Ressourcen sowie Fähigkeiten. Zudem sind sie motiviert und haben Freude daran, zu helfen.» So würde zum Beispiel ein Pensionierter aus der IT bei der Pro Senectute älteren Menschen Computerkurse anbieten. Eine Win-win-Situation, beschreibt es Baumgartner.

Was während der Pandemie auch zugenommen habe, seien die Anfragen für Auskünfte, sagt der Regionalstellenleiter. Mit 2300 Anfragen sind es 300 Anfragen mehr als im Vorjahr und doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Die Anfragen betrafen beispielsweise den Mahlzeiten- und den Entlastungsdienst oder IT-Fragen. Indirekt hätten die Fragen mit den Coronaschutzmassnahmen zu tun gehabt, sagt Baumgartner.

Auf Spenden angewiesen

Finanziell hat sich die Regionalstelle Wil und Toggenburg wieder etwas erholt. Zumindest konnte im vergangenen Jahr ein kleiner Gewinn von 8107 Franken geschrieben werden; im Vorjahr gab es ein Defizit von knapp 100'000 Franken. Dennoch ist die finanzielle Situation bei der Pro Senectute nicht ganz entspannt. Dahinter verstecke sich ein strukturelles Defizit, sagt Baumgartner. Obwohl die Regionalstelle Wil und Toggenburg verglichen mit den anderen Stellen im Kanton pro Kopf eine hohe Spendenquote habe.

Knapp 170'000 Franken Spenden sind im vergangenen Jahr eingegangen. Baumgartner sagt:

«Das spricht für eine hohe Akzeptanz.»

Aber der Spendenmarkt sei umkämpft. Deshalb müsse man mittelfristig die Kalkulation und Tarife von Angeboten überprüfen.

Tag der offenen Tür

Seit zwei Jahren befindet sich die Pro Senectute Wil nun an ihrem neuen Standort an der Oberen Bahnhofstrasse 36. Zwei Kursräume statt nur einer stehen nun zur Verfügung, die Büroräumlichkeiten sind grösser und der Zugang ist behindertengerecht. «Am neuen Standort werden wir stärker wahrgenommen», sagt Baumgartner.

Auch das Kursprogramm sei breiter geworden, weil man nun mehr Platz habe, sagt Schmollinger. Auch wenn im Vorjahr nicht gleich viele Kurse stattfinden konnten wie noch zu Zeiten vor der Pandemie. «Es erholt sich langsam und gegen Herbst dürften die Anfrage wieder steigen.»

Zwei Jahre nach dem Einzug kann die Pro Senectute nun auch ihre neuen Büroräumlichkeiten zeigen, nachdem der Tag der offenen Tür verschoben werden musste. Am Freitag, 29. April, finden von 10 bis 18 Uhr Schnupperkurse, eine Theateraufführung und ein Vortrag zum Thema «erfolgreich Altern» an der Oberen Bahnhofstrasse 36 in Wil statt.