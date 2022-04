Rubrik Damals: Tiefgarage in Wattwil nimmt Form an Vor zehn Jahren wurde in Wattwil die Tiefgarage beim Bahnhof gebaut. Ein grösseres Bauvorhaben gab es vor 50 Jahren auch in Nesslau.

Der Bauplatz aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Vor 100 Jahren

15. April: Wattwil. Stimme aus dem Publikum. Ein Sonntagsstimmungsbild! Schon öfters hat man die Beobachtung machen können, wenn man mit der Bahn von Wattwil nach Lichtensteig fährt, dass an Sonntagen Wäsche hängen bleibt. Schreiber dieser Zeilen will nicht untersuchen, wem diese Wäsche gehört, ob diejenigen an den übrigen Wochentagen keine Zeit hätten, dieselbe zu trocknen, das wissen ja die Betreffenden selber am besten.

Man kann natürlich darüber mancherlei Ansichten sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der vergangene Sonntag nicht geeignet gewesen war, Wäsche im Freien zu trocknen. Vielleicht glauben diejenigen, es sei ja nicht direkt im Dorf, aber wo sehen es mehr Leute, als an der Bahnlinie, wo an einem Palmsonntag immer mehr Leute reisen als gewöhnlich. Was sagt auch oder denkt ein Hauseigentümer und was denken die Betreffenden selbst.

Vor 50 Jahren

14. April: Nesslau. Es geht rasch vorwärts auf Büelen-Nesslau. Vor einem Jahr haben die Stimmbürger der Schulgemeinde Nesslau-Krummenau einen Kredit von 5,97 Mio Franken für das bisher grösste Bauvorhaben auf dem Platz Nesslau bewilligt, nachdem sich die Raumverhältnisse in den Schulen bedenklich zugespitzt hatten. Am 26. Mai ist mit den Bauarbeiten einer grosszügigen Schulanlage auf Büelen begonnen worden. Die neue Überbauung sieht einen Schultrakt für die Abschluss- und Sekundarstufe, ein Saalgebäude mit Kirchgemeindehaus und Theatersaal sowie einen Sporttrakt vor.

Vor 20 Jahren

15. April: Ricken. Die Holzwirtschaft redet nicht gerne von Krise, sie befindet sich aber in einer nicht beneidenswerten Lage – der Absatz stockt, ausländische Billigware ist auf dem Markt, das Preisniveau ist tief. Etliche Sägereien mussten infolge dieser Situation aufgeben. Trotzdem stecken die Säger und Holzindustriellen den Kopf nicht in den Sand.

Die 480 Sägereien in der Schweiz bilden nach wie vor eine Nahtstelle zwischen den 3800 öffentlichen und rund 250’000 privaten Waldbesitzern einerseits und den 7000 weiterverarbeitenden Betrieben – 2000 Zimmereien und 5000 Schreinereien – anderseits. Durch eine gezielte Werbung mit verstärkten Auftritten muss der heimische, nachwachsende und saubere Rohstoff Holz noch bekannter werden.

Vor 10 Jahren

19. April: Wattwil. Der Bau der Tiefgarage beim Bahnhof kommt trotz geologischer Probleme plangemäss voran. Abschluss der ersten Bauphase ist auf Anfang Juli geplant. Gleichgültig gegenüber Wind und Regen arbeiten die Bauleute auf der Baustelle beim Bahnhof Wattwil. Baukrane bewegen ihre schweren Lasten, es wird gehämmert und geschraubt. «Wir kommen gut voran und sind im Terminplan», sagt Roger Hüberli von der E. Weber AG, Gesamtleiter der Baumeisterarbeiten. Im Moment werde im sogenannten Taktverfahren die Tiefgarage gebaut, die sich rund vier Meter unter dem Strassenniveau befindet. (red)