Rubrik Damals: In sausender Fahrt zur Schule Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

In sausender Fahrt schiessen die Sechstklässlerin Nadine auf dem Schlitten und ihre beiden kleinen Schwestern, die Zwillinge Christina und Patrizia, mit ihren «Bobs» die Eggstrasse in Krinau ins Dorf hinunter. Bild: PD

Vor 100 Jahren

18. Januar: Hemberg/Wattwil. Aus dem Bundesgericht. Das Bundesgericht hat dieser Tage einen Entscheid gefällt, dem grosses aktuelles Interesse zukommt. Das dem Holländer Sch. gehörende Lastautomobil diente seit einigen Jahren dem Holztransport von Mistelegg an der Appenzeller Grenze über Hemberg nach der Station Wattwil. Die Rückfahrten wurden anfänglich leer ausgeführt. Auf diese Fahrten wurde natürlich die Bevölkerung jener abgelegenen Gegend bald aufmerksam, die von diesen Rückfahrten des leeren Wagens profitieren wollte.

Der Chauffeur verweigerte zuerst den sich zudrängenden Passagieren die Mitfahrt. Als das Publikum hierauf eine drohende Haltung einnahm, gab Sch. dem Chauffeur die Erlaubnis, die Mitfahrt nach seinem Ermessen zu gestatten. Der Fahrpreis wurde anfänglich auf zwei Franken pro Person festgesetzt, später dem Ermessen der Passagiere überlassen. Eigentliche Sitzgelegenheiten gab es auf dem Wagen nicht; die Mitfahrenden mussten auf der schmutzigen Ladebrücke Platz nehmen. Trotzdem scheint von diesem zweifelhaften Vergnügen reichlich Gebrauch gemacht worden zu sein, was nur aus der ausserordentlich schlechten Postverbindung in jener Gegend erklärt werden kann.

Als die Organe der schweizerischen Postverwaltung von diesen Transporten Kenntnis erhielten, wurde gegen Sch. eine Administrativuntersuchung durchgeführt und dieser mit 15 Franken gebüsst. Sch. nahm indessen die Busse nicht an. Im gerichtlichen Verfahren wurde er vom Bezirksgericht Neu-Toggenburg hierauf von Schuld und Strafe freigesprochen. Gegen dieses Urteil reichte die schweizerische Bundesanwaltschaft beim Bundesgericht eine Kassationsbeschwerde ein. Das Bundesgericht hat dagegen das angefochtene, freisprechende Urteil einstimmig bestätigt, indem es seinerseits die vom Postgesetz verlangte Regelmässigkeit der Transporte hier als nicht gegeben erachtete und damit das Vorhandensein eines gesetzlichen Strafbestandes verneinte.

Vor 50 Jahren

19. Januar: Wattwil. Nächsten Samstag/Sonntag entscheiden wir darüber, ob unsere Mitbürgerinnen ebenfalls das volle Stimm- und Wahlrecht in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten erhalten sollen. Die politische Gleichberechtigung der Frau ist keine Parteisache. Die Gleichstellung der Frau ist ein altes Postulat der Demokratie und ein Bestandteil der Menschenrechte, wonach nicht ein Teil der Bürger die Staatsgewalt für sich in Anspruch nehmen und andere rechtlos halten darf.

Der Grundsatz, der Staat umfasse das ganze Volk, wird erst Wirklichkeit, wenn beide Geschlechter die Verantwortung für ihn tragen. Die Zweitrangigkeit der Frau in der Gemeinschaft dürfte längst der Vergangenheit angehören. Die Demokratie darf keinen Rechtsunterschied nach Intelligenz und dem Vermögen, aber auch keine nach dem Geschlecht kennen. Daher möchten wir an alle Mitbürger appellieren, dem Nachtrag zur Kantonsverfassung über das Stimm- und Wahlrecht der Frauen in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten zuzustimmen.

Vor 20 Jahren

16. Januar: Krinau. Da sind sich die vier Mädchen der Familie Oppliger aus der Rothenfluh, die die Primarschule in Krinau besuchen, alle einig: Ob Winter oder Sommer, ihr Schulweg ist kurzweilig und dünkt sie weder zu lang noch zu beschwerlich. Es ist früher Freitagnachmittag. Der Zeiger der Kirchenuhr rückt nahe gegen halb zwei Uhr. In sausender Fahrt schiessen die Sechstklässlerin Nadine auf dem Schlitten und ihre beiden kleinen Schwestern, die Zwillinge Christina und Patrizia, mit ihren «Bobs» die Eggstrasse ins Dorf hinunter. «Wenn wir schlitteln können, «plämperlen» wir halt eher bergauf bis zur Egg», gestehen sie und lachen verschmitzt, aber in der Schule seien sie trotzdem rechtzeitig.

Vor 10 Jahren

14. Januar: Wattwil. Gestern erfolgte mit einem symbolischen Spatenstich der Auftakt zur Entstehung eines neuen Erscheinungsbildes des Gebietes Bahnhof Wattwil. Mit den Bauarbeiten zum Schlüsselprojekt Tiefgarage wird die erste Etappe des «Bahnhofs Süd» eingeleitet. Dauern werden sie rund sechs Monate. Nach dem symbolischen Spatenstich beginnen die Bauarbeiten am Bahnhof-Parking von der Seite Migros und BWZT her. Die Bauherren setzen sich mit dem Ziel, die Tiefgarage Ende dieses Jahres in Betrieb nehmen zu können, einen «sportlichen Fahrplan». (red)