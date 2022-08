Rubrik Damals: Grüne Kraftpakete treffen sich Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

In Reih und Glied standen sie da, die landwirtschaftlichen Traktoren, deren Markenzeichen ein grüner Anstrich ist. Bild: PD

Vor 100 Jahren

2. August: Ebnat-Kappel. Maul- und Klauenseuche. Mit Ende letzter Woche hat diese böse Krankheit wiederum im Toggenburg Einzug gehalten. Die von gasterländischen Viehbesitzern bestossene grosse Alp Tanzboden (Gemeinde Ebnat) ist verseucht und es mussten die bereits ausgekündeten Jakobi-Unterhaltungen abgesagt und die Gegend abgesperrt werden. Da die Wattwiler ihr Vieh zurzeit auf ihrer Alp sömmern, dürfte die Gefahr naheliegen, dass die gegenüberliegende Alp Gutenthal, die nur durch das Farnli vom Tanzboden getrennt ist, wegen Seuchengefahr nicht bestossen werden darf.

2. August: Bazenheid. Letzten Samstag um 12 Uhr, also in Tagesmitte, wurde in der Scheune in Norrenberg eine hübsche Kuh gestohlen. Der Täter konnte aber in dem Moment, als er die Kuh verkaufen wollte, verhaftet werden.

Vor 50 Jahren

28. Juli: Wattwil. Neue Perspektiven eröffnen sich nicht nur den Stadtmenschen, sondern auch der ländlichen Bevölkerung des mittleren Toggenburgs. Altes verschwindet, Neues entsteht. Das gilt besonders für die Wattwiler Schomatten, deren Bild sich schnell verändert. Die grüne Ebene zwischen dem Kloster und den Stadtmauern von Lichtensteig verliert mehr und mehr ihren landwirtschaftlichen Charakter.

Wo gestern noch Kinder in den Sümpfen herumwateten, schiessen heute moderne Betonpaläste aus dem Boden und gesellen sich zu den wenigen noch vorhandenen Bauernhöfen von damals. So wird die Pensionskasse der Politischen Gemeinde Wattwil dem Wohnungssuchenden ab kommendem Herbst in diesem Raum ebenfalls einen Neubau mit komfortablen und preisgünstigen Wohnungen anzubieten haben.

Vor 20 Jahren

31. Juli: Tufertschwil. Nach der unerwarteten Absage von den Münchener Freiheit für das Konzert anlässlich des Tufertschwiler Open Airs konnte über das vergangene Wochenende ein Ersatz verpflichtet werden. Es sei intensiv nach einem Ersatz gesucht worden. Angekündigt ist nun die deutsche Sängerin Nena mit Band. Schon 1982 schaffte Nena den Durchbruch, eine Traumkarriere begann, nicht nur in Europa, sondern auch in den US-Charts kam sie mit «99 Luftballons» auf Platz 1.

Vor 10 Jahren

31. Juli: Oberhelfenschwil. Am Sonntag trafen sich die Fans und Freunde der kraftvollen grünen Landmaschinen der Marke Deutz erstmals im Toggenburg. Auf dem Weid-Hof wurde gefeiert und sich über die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Stärke der neuen und älteren Traktoren ausgetauscht. Über 200 Deutz-Traktoren in den unterschiedlichsten Grössen, Baujahren und Anreisedistanzen fanden sich ein. Da wurde gestaunt, geschaut, gefachsimpelt und in der randvollen Festbeiz gegessen, und wo das Auge hinsah, gab es aufwendig geschmückte Deutz-Traktoren zu sehen. (red)