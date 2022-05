ROTE ZAHLEN «Weiteres Jahr voller Herausforderungen»: So kämpfte sich die Raststätte Thurau durch das zweite Coronajahr Die Pandemie traf die Betreiberin der Autobahn-Raststätten mit voller Wucht. Trotz Unterstützungsgeldern wurde ein Verlust von gut einer Viertelmillion Franken eingefahren. Immerhin konnte ein Stellenabbau vorerst abgewendet werden.

Auch hier im neuen Restaurant Thurau Nord konnten 2021 nur wenige Gäste begrüsst werden. Bild: Arthur Gamsa

«Die Situation rund um das Coronavirus trifft uns sehr hart.» So fasst Erwin Scherrer, Verwaltungsratspräsident der Raststätten Thurau, das vergangene Jahr zusammen. Es war eines mit diversen Baustellen, obwohl die Sanierung auf der Nordseite der Autobahn mit Ausnahme einiger Elektrotankstellen mittlerweile abgeschlossen ist.

Vom 22. Dezember 2020 bis Ende April 2021 mussten schweizweit alle Restaurants geschlossen werden. So auch jene in der Thurau. Doch der Shop und die Tankstelle mussten laut Baurechtsvertrag täglich offen bleiben. So war der Personaleinsatz auf ein Minimum zu reduzieren. Dies hatte Auswirkungen auf das äussere Erscheinungsbild: Müll lag herum, Scheiben waren dreckig und die Shops konnten nur noch ein minimales Take-Away-Angebot anbieten. Die Frequenz an den Tankstellen war tief und die Umsätze fielen zusammen.

Drei Jahre lang keine Dividenden

In Zahlen ausgedrückt: Im Restaurant musste 2021 ein Umsatzrückgang um fast 12 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr, akzeptiert werden. Noch 476'000 Franken wurden umgesetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019, dem letzten vollen Jahr vor Corona, waren es 1,55 Millionen Franken gewesen. Im Shop und beim Treibstoff konnte zwar 2021 etwas zugelegt werden, allerdings auf einem Niveau, das deutlich unter der Vor-Corona-Zeit liegt.

Es blieb dem Verwaltungsrat im Frühjahr 2021 nichts anderes übrig, als Gesuche um Härtefallentschädigung beim Kanton St.Gallen einzureichen. Laut Scherrer zeigte sich die zuständige Amtsstelle zuerst wenig verständnisvoll, haben auf nochmalige Intervention die Gesuche aber wohlwollend geprüft. Es gab für die Raststätte Thurau Härtefall-Gelder in der Höhe von rund 325'000 Franken. Im Gegenzug musste versichert werden, während drei Jahren keine Dividenden auszubezahlen.

Erwin Scherrer blickt auf ein äusserst anspruchsvolles Jahr 2021 zurück. Bild: Arthur Gamsa

Geld von der Hausbank

Damit war man aber noch nicht über dem Berg. Mit dem Kanton wurden Gespräche betreffend weiterer finanzieller Entlastungsmöglichkeiten geführt - ohne aber eine Einigung zu erzielen. Geld gab es dafür von der Hausbank, der St.Galler Kantonalbank. Durch die Ausgabe von Zusatzkrediten konnten alle Verbindlichkeiten fristgerecht beglichen werden. Und vor allem musste kein Stellenabbau vorgenommen werden.

Trotzdem resultierte unter dem Strich für das vergangene Jahr ein Verlust von rund 276'000 Franken. Im Vorjahr war es noch ein Gewinn von gut 423'000 Franken gewesen. Alles in allem hat die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr von rund 22 Millionen auf 21,4 Millionen Franken abgenommen.

Zu kämpfen haben die Verantwortlichen der Raststätte Thurau auch an der Personalfront. Denn Corona hat viele Gastronomieangestellte zu einem Jobwechsel getrieben. «Wir sind chronisch unterbesetzt», so Erwin Scherrer. Als Konsequenz daraus wurde ein Projekt Ü60 lanciert. Dies mit dem Ziel, Arbeitskräfte zu gewinnen. Im Fokus stehen Arbeitnehmende nahe dem Rentenalter, die eine neue Herausforderung suchen.

Der Shop musste auch während Corona Tag für Tag offen sein. Bild: Arthur Gamsa

Drei Raststätten unter einem Dach

Trotzdem hat Erwin Scherrer auch Positives zu berichten. Er sagt:

«Die Umsatzentwicklung in der jüngeren Vergangenheit stimmt uns zuversichtlich, dass die Umsätze von Woche zu Woche zunehmen und wir zur gewünschten Normalität zurückkehren.»

Bewährt habe sich auch der Zusammenschluss der Raststätten Thurau, Rheintal und Walensee, welche nun gemeinsam unter dem Dach der Raststätte Thurau AG laufen. «Die erhofften Synergien durch vereinheitlichte Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und kurze Entscheidungswege sind eingetroffen», so Scherrer.