Rote Gewänder und viele warme Worte: St.Nikoläuse beehrten vor der Wiler Stadtkirche die Kinder Die St. Nikolaus-Gruppe aus Wil pflegt mit ihrem alljährlichen Auszug aus der Stadtkirche eine Tradition. Am Samstag war es wieder soweit.

Die Mitglieder der Wiler Chlaus-Gruppe und mischen sich unter die Wartenden vor der Stadtkirche St. Nikolaus. (Bilder: Christof Lampart)

Es war für einmal am Samstagnachmittag des Wiler Adventsmarktes so, dass man als normaler Passant keineswegs von entgegenströmenden Menschenmassen am Fortkommen gehindert wurde – im Gegenteil, schien doch am Adventsmarkt herzlich wenig los zu sein. Und doch gab es kurz vor 15 Uhr in der Altstadt einen Ort, an dem die Reihen geschlossen und ein Vorwärtseilen fast nicht möglich war: nämlich der Platz vor der Stadtkirche St. Nikolaus. Denn dort harrten schon Minuten vor dem Stundenschlag der Kirchturmglocke an die 200 Menschen, Grosseltern, Eltern und natürlich ganz viele Kinder aus und warteten (un)geduldig auf den Moment, an dem sich das Kirchenportal öffnen würde und die Wiler St. Nikolaus-Gruppe ins Freie treten würden.

Eltern, Grosseltern, Tanten, Onkels und natürlich Kinder: dichtes Gedränge vor der Stadtkirche.

Nicht nur Kinderaugen glänzten

Und tatsächlich: als um viertel nach drei die Kirchentüren aufgingen, stand vielen Mädchen und Buben erst einmal das kollektive Staunen ins Gesicht geschrieben. Wie würdig doch die 14 Zweiergruppen einherschritten. Und wie prächtig sie anzusehen waren, in ihrem Ornat, ausgestattet mit goldenem Bischofsstab und reichverzierter Mitra. Da schlugen nicht nur die Kinderherzen höher, bzw. schneller, wenn die heiligen Männer mit einem sanften Neigen ihres Hauptes die Wartenden herzlich begrüssten.

Konkurrenz für St.Nikolaus oder einfach ein Sprüchli fürs Original?

Kein Wunder, schwand die kindliche Skepsis rasch und die Kinder gingen, oft von den Eltern begleitet, auf die Biberli verteilenden Chläuse zu. Und vor den ganz Kleinen, welche vor Aufregung kaum ein Wort des auswendig gelernten Verslein über die Lippen brachten, gingen die gütigen Männer sogar in die Knie. Es waren viele kleine, berührende Momente, welche sich in diesen Minuten auf dem Kirchplatz abspielten und ein schönes, vorweihnachtliches Gefühl aufkommen liessen. Darüber legten die strahlenden Augen von Kindern und Erwachsenen gleichermassen beredt Zeugnis ab.