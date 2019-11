Rossrüti versinkt unter Wasser: Das diesjährige Musical der Primarschule spielt in der Unterwasserwelt Die Rollen sind verteilt und es wird fleissig gebastelt und genäht. Die Primarschule Rossrüti bereitet sich auf die Aufführungen im Frühjahr vor. Leonie Herde

Im Schulhaus und im Kindergarten stimmt man sich schon einmal ein auf die Meereswelt. (Bild: PD)

Die Primarschule Rossrüti stellt dieses Jahr wieder ein Musical auf die Beine. Ungefähr alle sechs bis acht Jahre beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse mit dem Thema Musical. So kann jedes Kind während seiner Schulzeit in Rossrüti einmal bei einem Musical mitmachen.

Die letzten Musicals waren «Das Traumfresserchen» im Jahr 2006 und «Die Schildbürger» im Jahr 2012. Dieses Jahr wird «Das Geheimnis der sieben Perlen» aufgeführt; ein Stück, welches in der Unterwasserwelt spielt. Aquarina, die Tochter des Meereskönigs, verliert die sieben Perlen ihrer neuen Halskette und macht sich zusammen mit ihrem besten Freund auf den Weg, um sie wiederzufinden. Unterwegs treffen sie auf verschiedene Meeresbewohner, die ihnen bei ihrer Suche nach den Perlen helfen.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Das Musical ist zugleich das Jahresthema der Primarschule. Darum beschäftigen sich die Kinder in unterschiedlichen Fächern mit den Themen Musical und Unterwasserwelt. Im Kindergarten und im Schulhaus sieht es deshalb bereits aus, als befinde man sich in den Tiefen des Ozeans. Die Kinder haben fleissig gebastelt und gemalt. Von der Decke hängen grosse Fische herab und auch an den Fenstern kleben selbst gebastelte Meeresbewohner.

Der riesige Oktopus ist nicht der einzige gebastelte Meeresbewohner im Schulhaus. (Bild: PD)

Ab Januar werden die Kinder an verschiedenen Probemorgen gemeinsam die Lieder einstudieren und die Tänze üben. In der Sonderwoche im März, kurz vor den Aufführungen, gilt es dann ernst. Dann verwandelt sich die Turnhalle in eine Unterwasserwelt, die Bühne wird aufgestellt, das Bühnenbild an seinen Platz gerückt und Decke, Fenster und Wände dekoriert. Am 26. und am 27. März wird das Musical dann aufgeführt. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Requisiten müssen organisiert oder gebastelt werden, ebenso das Bühnenbild und die Dekorationen. Kostüme müssen entworfen und genäht werden und die Tänze, Lieder sowie die Texte eingeübt werden.

Die Rollen sind nun verteilt und die Proben können schon bald starten. Für die Rolle der Aquarina wurde ein Casting organisiert. Fünf Kinder wollten in die Rolle der Meeresprinzessin schlüpfen und meldeten sich dafür. Unter ihnen waren die zwei Sechstklässlerinnen Vera Schildknecht und Marlene Meier. Am Freitag vor dem Casting haben sie einen Text bekommen, den sie auswendig üben mussten. Am Montag haben sie diesen vor Rahel Anderegg und Beat Bislin, die das Musical leiten, vorgetragen und danach auch noch ein Lied vorgesungen. «Am Dienstag erfuhren wir dann, dass wir die Rolle erhalten haben», sagt Marlene Meier stolz.

Sie spielen die Rolle der Meeresprinzessin Aquarina: Marlene Meier (links) und Vera Schildknecht. (Bild: Leonie Herde)

Die beiden teilen sich die Hauptrolle, jemand spielt sie am Donnerstag und jemand am Freitag, während die andere dann jeweils eine kleinere Nebenrolle spielt. Vera Schildknecht sagt:

«Ich bin froh, dass wir in der sechsten Klasse sind, sonst hätten wir nie die Hauptrolle spielen dürfen.»

Die anderen Bewerberinnen für die Hauptrolle seien zum Glück nicht so enttäuscht, sagen die beiden. «Herr Bislin hat geschaut, dass sie ebenfalls eine grosse Rolle bekommen.»

Vorfreude auf das Musical ist gross

Die beiden freuen sich auf das Musical und sind schon sehr gespannt, wie es dann aussehen wird. Im Werken basteln sie schon fleissig Dekorationen und in der Handarbeit nähen sie die Kostüme. «Wir beide durften den Stoff für Aquarinas Kleid aussuchen», freuen sie sich.

Die Vorbereitungen für das Musical beanspruchen viel Zeit und Geduld, doch Mittelstufenlehrer Beat Bislin, der das Musical nicht zum ersten Mal leitet, ist optimistisch:

«Wir sind auf einem guten Weg.»

Und die Vorfreude auf das Musical ist gross, bei den Kindern wie auch bei den Lehrpersonen. Organisiert wurde bereits eine professionelle Filmaufnahme der Musicalaufführung, damit alle Beteiligten ein Andenken an dieses besondere Ereignis haben werden.