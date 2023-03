Rollstuhlbasketball Nachdem die Rolling Rebels «nur» Vizemeister wurden, soll es nun am Wochenende für den Cupsieg reichen Für die Rollstuhlbasketballer Rolling Rebels vom RC St.Gallen reichte es im letzten Jahr in Meisterschaft und Cup nur zum zweiten Rang. Das erklärte Ziel in dieser Saison war es deshalb, einen Titel zu holen. In der Playoff-Final-Serie musste man sich aber am vergangenen Wochenende den Pilatus Dragons geschlagen geben. Nun wollen die Rolling Rebels den Cupsieg.

In den letzten zwei Jahren standen den Rolling Rebels (in Grün) nur die Pilatus Dragons im Weg zu einem Titel. Wiederholt sich die Geschichte? Bild: PD

Die Rollstuhlbasketballer des RC St.Gallen haben sich vor dieser Saison ein grosses Ziel gesteckt. Nachdem in der vergangenen Saison das Playoff-Finale der Meisterschaft und das Cupfinale gegen die Pilatus Dragons verloren ging, wollten die Rolling Rebels endlich den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewinnen.

Rolling Rebels werden Vizemeister

Während der regulären Saison konnte man die Innerschweizer zum ersten Mal überhaupt schlagen. Die Zuversicht war also gross, dass es in dieser Saison wirklich für den ersten Titelgewinn reichen könnte. Im Playoff-Finale wurden dem «Wiler Team des Jahres» aber die Grenzen aufgezeigt. Im ersten Finalspiel gingen die St.Galler mit 32:71 unter. Danach steigerten sie sich aber. Die zweite und dritte Partie der Serie war deutlich umkämpfter. Der Serienmeister Pilatus Dragons setzte sich am Ende dann aber doch souverän durch. Die Rolling Rebels mussten sich, wie im vergangenen Jahr, mit dem Vizemeistertitel zufriedengeben.

«Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir den Final verloren haben. Vor allem im ersten Spiel haben wir eine ganz schwache Leistung gezeigt. Danach waren wir auf Augenhöhe mit den Pilatus Dragons», sagt Rolf Köpfli, Captain der Rolling Rebels.

Rolf Köpfli, Captain der Rolling Rebels. Bild: Ralph Ribi

Was den Unterschied in Spiel zwei und drei der Final-Serie gemacht habe, seien die letzten Minuten gewesen. «Wir haben leider nicht mehr so gepunktet, wie sonst und die Dragons haben weiterhin ihre Körbe gemacht», so Köpfli.

Das Team habe die Niederlage im Playoff-Finale aber schnell abgehakt, meint der Captain. Er fährt fort: «Wir hatten auch nicht viel Zeit, uns über den verlorenen Final aufzuregen. Der nächste steht ja schon vor der Tür.»

Neuauflage des letztjährigen Cupfinals

Am Samstag um 11 Uhr steht der Cupfinal in Fribourg an. Der Gegner heisst auch dort wieder Pilatus Dragons. Trotz der kürzlichen Final-Niederlage gehen die St.Galler mit viel Selbstvertrauen in den Cupfinal. «In der Vorrunde haben wir die Dragons bereits einmal geschlagen. Wir wissen also, dass wir gewinnen können. Wenn jeder bei uns seine Bestleistung abruft, dann werden wir diesen Titel in die Ostschweiz holen», sagt Köpfli.

Trainer Basil Kululendila (Mitte) versucht im Training sein Team bestmöglichst auf die Pilatus Dragons einzustellen. Bild: Ralph Ribi

Nach dem Cupfinal ist die Saison der Rolling Rebels aber noch nicht ganz vorbei. Ende April nimmt das «Wiler Team des Jahres» nämlich an der Europa-Cup-Qualifikation in Spanien teil. Köpfli sagt dazu: «Darauf freuen wir uns sehr. Viele Spielerinnen und Spieler können so zum ersten Mal internationale Erfahrung sammeln und mit unserem Kader wissen wir, dass wir auch nicht chancenlos sind.»