Rollstuhlbasketball Erneut zweimal Vizesieger: Die Rolling Rebels des RC St.Gallen holen im Cup und in der Meisterschaft die Silbermedaille Am vergangenen Wochenende verloren die Rollstuhlbasketballer der Rolling Rebels den Playoff-Final gegen Serienmeister Pilatus Dragons. Nun mussten sich die Rebels am Samstag auch im Cupfinal mit 48:64 geschlagen geben und belegen somit, wie im letzten Jahr, in beiden Wettbewerben den zweiten Platz.

Die Rolling Rebels müssen sich auch in dieser Saison in Meisterschaft und Cup den Pilatus Dragons geschlagen geben. Bild: PD

«Klar sind wir enttäuscht. Auf der Heimfahrt war es ziemlich still», sagte der Captain der Rolling Rebels, Rolf Köpfli, nach der Partie. Sein Team hat am Samstag den Rollstuhlbasketball-Cupfinal gegen Serienmeister Pilatus Dragons verloren.

Und das obwohl das «Wiler Team des Jahres» stark angefangen hat. «Zu Beginn war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften skorten gut und schenkten sich nichts», so Köpfli. Im dritten Viertel haben die Rebels dann aber eine schwache Phase eingezogen. Der Innerschweizer Serienmeister liess sich davon nicht beirren und punktete munter weiter. Das zwang die St.Galler dazu, Dreipunktewürfe zu versuchen und viele Fouls zu ziehen. Es nützte aber alles nichts. Genau wie in der vergangenen Saison holten die Rolling Rebels in Meisterschaft und Cup nur die Silbermedaille.

«Wir sind mit dem klaren Ziel in die Saison gestartet, einen Titel zu gewinnen. Dass es nun nicht geklappt hat, ist bitter», meinte der Captain. Trotzdem konnte er kurz nach der Cupfinal-Niederlage auch positiv auf die Saison zurückblicken: «Wir haben gute Spiele gezeigt, waren lange ungeschlagen und konnten sogar in der Vorrunde die Pilatus Dragons schlagen. Wenn wir so weiterarbeiten, dann ist der erste Titelgewinn nur eine Frage der Zeit.»

Die Rollstuhlbasketballer trainieren nun noch bis Ende April weiter. Dann geht es nach Spanien ans Qualifikationsturnier für den Europacup. «Das wird ein intensives Turnier. Dort treffen wir auf Profimannschaften, die auf einem anderen Niveau spielen wie wir. Aber wir freuen uns darauf, uns mit diesen Teams messen zu dürfen», sagte Köpfli. Danach geht es in die wohlverdiente Sommerpause, bevor man mit der Planung für die kommende Spielzeit beginnt. Köpfli möchte an der Teamzusammenstellung nichts ändern: «Unser Ziel wird es sein, das Team so zusammenzuhalten.»