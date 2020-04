Rock am Weier abgesagt: Coronavirus verhindert Durchführung Im Juni hätte sich das Areal beim Wiler Weier zum Festivalgelände verwandeln sollen. Doch dieses Jahr wird daraus nichts.

Am Donnerstagmorgen tickte der Countdown zum Rock am Weier noch. Nun ist er – 71 Tage vor Beginn des Openairs – zu einem abrupten Halt gekommen. Das Festival am Wiler Stadtweier, das für den 12. und 13. Juni geplant gewesen wäre, findet dieses Jahr nicht statt.

Dies teilen die Veranstalter in einer Medienmitteilung mit. «Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie, hat das Organisationskomitee beschlossen, die 20. Ausgabe des Openairs auf das Jahr 2021 zu verschieben», lässt das OK verlauten.

Das Gratis-Openair-Festival sei getragen von freiwilligen Helfern, Sponsoren sowie Vereinen. Pressesprecher Marc Bislin sagt:

«Es ist unsere Verantwortung, die Gesundheit aller Beteiligten sowie die finanzielle Tragbarkeit des Openairs sicherzustellen.»

Die Risiken seien in beiden Bereichen zurzeit nicht einschätzbar. Umso mehr freue sich das OK auf ein ausgelassenes Festival am 11./12. Juni 2021.