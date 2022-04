ROCHADE Der ehemalige FCSG-Verteidiger Markus Wanner wird Trainer beim 1.-Liga-Aufsteiger FC Uzwil Die Uzwiler haben somit einen Nachfolger für Noch-Trainer Armando Müller gefunden. Dieser muss im Sommer das Amt abgeben, weil er nicht die erforderliche Trainerausbildung besitzt.

Markus Wanner trägt ab der nächsten Saison den Trainer des FC Uzwil – als Trainer. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Katze ist aus dem Sack: Der neue Trainer des 1.-Liga-Aufsteigers FC Uzwil heisst Markus Wanner. Der 49-Jährige ist in der Ostschweiz alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Als Aktiver hat Wanner für den FC St.Gallen in den 1990er-Jahren in der damaligen Nationalliga A verteidigt.

Als Trainer hinterliess der gebürtige Winterthurer beim FC Seuzach tiefe Spuren. Beim Winterthurer Vorstadtklub war er rund neun Jahre lang tätig und schaffte den Aufstieg von der 2. Liga regional in die 1. Liga. Allerdings musste auch der Abstieg in die 2. Liga interregional akzeptiert werden. Danach war Wanner unter anderem Assistenztrainer der Schweizer U17-Nationalmannschaft.

Armando Müller bleibt Sportchef

Nun wird Markus Wanner Trainer des FC Uzwil – und somit Nachfolger von Armando Müller. Dies vermeldet das Onlineportal www.uzwil24.ch am Montagabend. Vereinspräsident Ljubisa Stojanovic bestätigt die Meldung gegenüber dieser Zeitung. Über die Vertragslänge macht er auf Nachfrage keine Angaben. «Wir planen langfristig», sagt Stojanovic aber.

Die Uzwiler hatten sich auf Trainersuche begeben müssen, weil Armando Müller nicht die nötige Trainerausbildung für das Amt eines 1.-Liga-Übungsleiters besitzt. Die Ausnahmebewilligung seitens des Verbandes läuft zum Saisonende aus. Seine Funktion als Sportchef wird Armando Müller behalten.

Schon am Mittwoch trägt der FC Uzwil sein nächstes Meisterschaftsspiel aus. Er empfängt ab 20 Uhr zuhause gegen Wettswil-Bonstetten. An der Seitenlinie steht dann noch Müller, der bis Saisonende Uzwil-Trainer bleibt.