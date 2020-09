Rickenbach sagt Weihnachtsmarkt ab Wegen der unsicheren Situation rund um das Coronavirus sagt die Gemeinde Rickenbach den Weihnachtsmarkt bereits jetzt ab.

In Rickenbach gibt es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt. Symbolbild: Donato Caspari

(pd/rus) Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus hat das Organisationskommitee des Weihnachtsmarkts Rickenbach entschieden, den 17. Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht durchzuführen. Das ist einer Mitteilung der Gemeinde vom Montag zu entnehmen.

Der Aufwand in Bezug auf die organisatorischen Massnahmen und der Umfang der Schutzkonzepte könnten zu diesem Zeitpuntk nicht abgeschätzt werden. Das OK bedauere diesen Entscheid, freue sich aber gleichzeitig auf den 18. Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr, der voraussichtlich am 27. November 2021 stattfindet.