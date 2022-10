Rickenbach Rekordtiefer Grundwasserspiegel in Rickenbach: Tragen die SBB eine Mitschuld? Der Grundwasserspiegel in Rickenbach ist so tief, dass die Gemeinde ihr Pumpwerk abschalten musste. Derzeit laufen Abklärungen, ob Sanierungsarbeiten der SBB einen Einfluss darauf hatten.

Seit August nicht in Betrieb: Das Pumpwerk Alpbach in Rickenbach. Bild: Simon Dudle

Eigentlich verfügt Rickenbach über genügend eigenes Grundwasser, um sämtliche Haushalte und die Industrie zu versorgen. Doch derzeit bezieht die Gemeinde ihr Grundwasser über die Technischen Betriebe Wil. Die Pumpen des Pumpwerks Alpbach, also jenes Pumpwerks, welches das Wasser für Rickenbach aus dem Boden holt, stehen still. Und das schon seit diesem August. Der Grundwasserspiegel sank damals auf ein so tiefes Niveau, dass das Wasserpumpen unmöglich wurde.

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Ein noch nie dagewesenes Problem. Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel sagt:

«Unser Grundwasserspiegel war zwar auch schon so tief, dass wir diesen überwachen mussten. Doch abschalten mussten wir die Pumpen noch nie.»

Seit einer Woche hat sich die Situation beruhigt. Der Grundwasserspiegel sei wieder am Steigen, sagt Knobel. Trotzdem möchte die Gemeinde herausfinden, was die Ursache für den aussergewöhnlich tiefen Pegel war. Denn womöglich sind nicht nur der schneearme Winter und trockene, heisse Sommer dafür verantwortlich. Womöglich trägt auch ein bekanntes Unternehmen eine Mitschuld: die SBB. Knobel sagt: «Wir lassen derzeit abklären, ob Gleisarbeiten der SBB dazu führten, dass Grundwasser abfloss.»

Beschädigtes Gestein oder tiefergelegte Drainage?

Im Sommer sanierten die SBB die Gleise zwischen Wil und Schwarzenbach. Knobel vermutet: «Möglicherweise wurden dabei die Drainageleitungen tiefergelegt. Dadurch floss Wasser ab und die Arbeiten konnten auf trockenem Boden durchgeführt werden.» Eine weitere Vermutung von Knobel: Bei den Sanierungsarbeiten wurde jenes Gestein beschädigt, welches das Grundwasser normalerweise zurückhält.

Bisher sind das alles Mutmassungen und Knobel möchte niemanden falsch beschuldigen. Trotzdem war die Situation im Sommer so aussergewöhnlich, dass er sich und auch andere Einwohner Rickenbachs die Frage stellten, ob tatsächlich nur der geringe Niederschlag im Winter und Sommer für den tiefen Wasserspiegel verantwortlich war.

So kam etwa auch ein Anwohner auf die Thurgauer Gemeinde zu und teilte mit, dass der Alpbach so trocken sei wie noch nie. Der Alpbach stösst Grundwasser auf und ist somit ein Indikator für dessen Pegel. Und der Herzweiher, ein kleiner Weiher in der Nähe des Pumpwerks, war völlig ausgetrocknet.

Und was sagen die SBB zum Verdacht? Auf Anfrage dieser Zeitung schreiben diese: Die SBB stehe mit der Gemeinde in Kontakt. Zu laufenden Abklärungen könne sie sich nicht äussern.

Forderung nach Schadenersatz denkbar

Rickenbach entschied nämlich, der Sache auf den Grund zu gehen. Im Sommer hat sie das Thurgauer Amt für Umwelt informiert. Knobel sagt: «Das Amt klärt nun die Gründe für den tiefen Grundwasserstand ab.»

Falls dabei herauskommen sollte, dass die SBB eine Mitverantwortung tragen, ist für Knobel klar, dass Rickenbach Schadenersatz fordern wird. Denn seit die Gemeinde fremdes Wasser aus Wil beziehen muss, kostet dieses mehr, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Knobel:

«Der Preis ist nun doppelt so hoch, wenn nicht noch höher.»

Zudem kommen womöglich Investitionen auf Rickenbach zu, die «so nicht geplant waren». Denn derzeit ist unklar, ob sich der Grundwasserspiegel wieder gänzlich erholt. Und auch, ob das Pumpwerk dort bleiben kann. Darüber, wie hoch der Schaden für die Gemeinde insgesamt werden könnte, will Knobel derzeit nicht mutmassen.

Der leicht höhere Grundwasserspiegel dieser Tage lässt Knobel aber hoffen. Man plane, die Pumpen nächste Woche versuchshalber wieder in Betrieb zu nehmen, sagt er.